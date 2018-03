Hugo Gutiérrez plantea acusación constitucional contra Jaime Campos

El futuro presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, el comunista Hugo Gutiérrez, planteó la posibilidad de acusar constitucional al ex ministro de Justicia Jaime Campos.

"Lo que hay que hacer con Campos es buscar alguna fórmula para fiscalizarlo", dijo Gutiérrez en medio de las versiones que indican que el ex secretario de Estado se negó a a firmar el decreto que reconvertía el penal de Punta Peuco, y de las críticas por la cuestionada designación del ex fiscal del caso Caval Luis Toledo como notario de San Fernando.

"Tenemos un plazo de tres meses para una comisión investigadora respecto a lo que hizo como ministro de Justicia: aparte del tema de Punta Peuco, también de otras designaciones de notarios en diversos lugares; también conservadores", expresó Gutiérrez.

El diputado PC sostuvo que Campos "tuvo una conducta bastante poco proba" e indicó que "si los antecedentes que hoy están apareciendo con respecto a su persona Campos se llegan a comprobar con alguna rigurosidad", no hay "la menor duda" de que se debe "apoyar una acusación constitucional en contra del ex ministro de Justicia".

Campos y decreto sobre Punta Peuco: "No se podía hacer"

En conversación con Cooperativa, el ex ministro Campos insistió en que él no se hubiera prestado para firmar un decreto para cerrar el penal ubicado en la comuna de Tiltil en las últimas horas del Gobierno, pues ello sólo generaría un "hecho político comunicacional".

"Las conversaciones que yo pueda haber tenido el día sábado o el día domingo con otras autoridades de Gobierno son conversaciones privadas. No voy a estar dando a conocer o revelando lo que en privado pude haber conversado con nadie", indicó el ex titular de Justicia, sin confirmar la existencia del documento en cuestión.

No obstante, "si el día sábado o el día domingo me hubiesen planteado - hipotéticamente- la posibilidad de ejecutar algún acto imperativo en cuanto al ministro de Justicia, ten la certeza que me habría negado a ello, puesto que lo consideraba inoportuno, inconveniente, improcedente", advirtió.

"Eso ya no se podía hacer, carecía de eficacia jurídica y habría sido sólo para generar un hecho político comunicacional, y para eso yo no me presto", recalcó.

Paulina Núñez: Gutiérrez no da garantías

Cabe mencionar que la eventual llegada de Gutiérrez a la presidencia de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja ha molestado a la derecha, considerando su querelló contra Sebastián Piñera por el caso Exalmar, donde terminó condenado a pagar las costas del juicio, luego que el Mandatario fuera sobreseído.

"Si él se sigue comportando como lo hemos visto durante los años, por supuesto que no da garantías. Voy a ser miembro de la Comisión de Constitución y, por lo tanto, queremos darle un tiempo", sostuvo la diputada de RN, Paulina Núñez.