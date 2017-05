Elección de intendentes: DC insiste en que "llegó la hora de votar"

La Democracia Cristiana insistió en su llamado a votar y aprobar el proyecto que consagra la elección democrática de intendentes, luego de que el senador Alejandro Guillier anunciara ayer que había logrado "cuadrar" a los partidos que lo apoyan con el respaldo a la iniciativa.

Tras una actitud inicial de no presionar a los partidos por esta ley, de la que ha sido promotor, Guillier señaló que se estableció una "mesa de trabajo" para introducirle "modificaciones" y "perfeccionamientos". Eso sí, no garantizó que la norma pueda ser despachada a la brevedad para que haya elección de gobernadores regionales en noviembre.

"Nuestra respuesta frente a lo que ha planteado el senador Guillier es muy clara: la Democracia Cristiana está disponible para cumplir el compromiso de la Presidenta Bachelet de tener elecciones de gobernadores regionales el año 2017", dijo el diputado Matías Walker, vicepresidente de la DC.

Para la colectividad, "ya no es una excusa el traspaso de competencias" y "llegó la hora de votar".

"No entendemos por qué algunos quieren plantearlo para el 2018. Queremos que se vote y que cada uno de los parlamentarios asuma su responsabilidad ante los ciudadanos de su respectiva región", insistió Walker.

Harboe: "No seguir vendiendo humo"

En el PPD el senador Felipe Harboe, quien ha sido crítico del proyecto, declaró: "Me alegro de que el senador Guillier haya comprendido que esto no tiene que ver con evitar la descentralización. Al contrario, es fomentar una descentralización de verdad, no seguir vendiendo humo".

"Aquí no se trata de un cálculo electoral más o menos. Aquí el problema que hay es que el proyecto de transferencia de competencias es completamente insuficiente y va a generar, en la práctica, un nivel de conflictividad entre la autoridad regional electa (el gobernador regional) y el Presidente de la República, el Gobierno central, quienes van a elegir una autoridad (el delegado presidencial) para resolver sus problemas y, en la práctica, no van a poder resolverlos, porque no tienen las atribuciones correspondientes", señaló Harboe.

Esta mañana en El Diario de Cooperativa el senador socialista Carlos Montes aseguró que el proyecto en cuestión "no está maduro conceptualmente" y "no hay tiempo" suficiente para resolver sus problemas. En esa línea, indicó que su despacho "puede ser el 2018".