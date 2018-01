Insulza: Me molesta que parlamentarios del PS hayan votado contra Zaldívar

El senador electo por la Región de Arica y Parinacota José Miguel Insulza (PS) aseguró en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que está muy molesto por los votos socialistas en la Cámara de Diputados contra el ingreso de Andrés Zaldívar (DC) al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias desde marzo.

El ex secretario general de la OEA manifestó que la situación ha sido "profundamente injusta" para el actual presidente del Senado -cuyo nombre fue visado por la Cámara Baja pese a los votos en contra-, porque "es una persona que ha estado en esto desde el principio, estuvo desde el primer Senado".

Si bien dijo entender "que haya gente del Frente Amplio que vote en contra porque no tienen ninguna solidaridad con esa historia" y que "no me sorprende" la votación de los comunistas, Insulza sostuvo que "francamente no entiendo" el voto de los socialistas.

"Me molesta, lo lamento muy profundamente (...) me parece francamente inexplicable", reconoció, asegurando que conversará con los parlamentarios que votaron en contra de Zaldívar.

Insulza dijo que "es muy lamentable y que muestra que las posibilidades de nuestra alianza de subsistir se ven cada vez más precarias, porque éste no es un ataque a una persona, es un ataque a una figura de la Democracia Cristiana que su propio partido ha respetado y ha apoyado siempre".

Incluso, le bajó el perfil al cargo que asumirá el senador DC: "No es un cargo tan espectacular, es una comisión que fija las asignaciones y creo que él, habiendo sido presidente del Senado más de una vez, debe tener una gran experiencia sobre esta materia".

Pese a sostener que "no hubo daño" porque Zaldívar sí será parte del Consejo de Asignaciones, sí dijo que hay "un daño moral".

DC: "Preferible solos que mal acompañados"

A raíz del impasse, la DC se retiró de las negociaciones entre la Nueva Mayoría y el Frente Amplio sobre un acuerdo para obtener la presidencia de la Cámara y de las comisiones en el próximo periodo parlamentario.

El subjefe de bancada, Gabriel Silber, indicó que es "preferible solos que mal acompañados".

"Nosotros tenemos que procesar efectivamente cuál es el hito respecto de lo que queremos marcar para el futuro. ¿Queremos tener aliados que al final del día sean verdaderos enemigos que nos van a clavar por la espalda el cuchillazo de la deslealtad, como ocurrió ayer, donde la palabra empeñada no tenga ningún valor?", planteó.

Silber agregó que "hoy la DC tiene que procesar con calma y con lectura lo que pasó".