Diputados aprobaron el ingreso de Andrés Zaldívar al Consejo de Asignaciones

La Sala de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles el ingreso del senador DC Andrés Zaldívar al Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias a contar del 11 de marzo próximo.

La designación del actual presidente del Senado había sido validada de forma casi unánime el día martes por los integrantes de la Cámara Alta, pero no generó el mismo consenso entre los diputados, y la división quedó patente incluso al interior del oficialismo.

Así, mientras la bancada del PPD decidió dar libertad de acción, la del Partido Socialista resolvió rechazar los cinco nombres propuestos por una comisión bicameral: además de Zaldívar, el ex diputado RN Alfonso Vargas, el ex senador PR José Antonio Gómez, el ex consejero del Banco Central Enrique Marshall y el ex decano de Derecho de la Universidad Católica Arturo Yrarrázaval.

En definitiva, el nombre de Zaldívar recibió 80 votos a favor y 26 en contra, mientras que ocho diputados se abstuvieron.

La diputada PS Maya Fernández participó este mediodía en la presentación de la nueva "bancada feminista" y, en esa línea, hizo ver que entre los cinco nombres no hay ninguna mujer.

"Creemos que hay parlamentarias que podrían estar en este Consejo, pero nuevamente tenemos sólo hombres. Es negativo, tenemos ex parlamentarias de todos los sectores políticos -ex senadoras, ex diputadas- que podrían estar conformando (el organismo). Creemos que es importante ir dando señales en igualdad", dijo Fernández.

Hoy hemos conformado la Bancada FeministaJulieta Kirkwood y presentamos proyecto de Ley para crear la Comisión Permanente de Mujeres y Equidad de Género pic.twitter.com/NCEU0i0VkX — Maya Diputada (@Mayafernandeza) 10 de enero de 2018

En el debate habló, en representación de la UDI, Ignacio Urrutia, quien defendió la idoneidad de Zaldívar y anunció el apoyo de su bancada.

El independiente (ex DC) René Saffirio argumentó sobre un posible inconstitucionalidad del nombramiento del ex ministro de Hacienda y del Interior e indicó que si ésta se ratificaba buscaría firmas para pedir un pronunciamiento del TC.

En tanto, con un tono que ya ha mostrado en intervenciones anteriores –como la recordada contra Andrónico Luksic- el independiente ex RN Gaspar Rivas lanzó un irrespetuoso: "¡Zaldívar, ándate para la casa, Chile ya no quiere más dinosaurios!".

Andres Zaldívar: extensa trayectoria como Subsecretario, Ministro y Senador para que llegue Gaspar Rivas y... pic.twitter.com/piZSZ2YeXe — Jorge Espinoza C. (@espinozacuellar) 10 de enero de 2018

Tensión en la centroizquierda

Toda esta discusión tensionó a la Nueva Mayoría y a la centroizquierda, justo en momentos en que hay conversaciones y acercamientos para lograr acuerdos en torno a la presidencia de la Cámara de Diputados y de las comisiones parlamentarias.

"Si no se cumple un acuerdo tan simple como el nombramiento de los integrantes del Comité de Asignaciones Parlamentarias, ¿quién da muestras de confianza de que otros acuerdos en materia de gobernabilidad de la Cámara de Diputados se puedan cumplir? Es algo tan simple...", comentó a este respecto al DC Matías Walker.

Gabriel Boric, líder del Movimiento Autonomista e integrante del Frente Amplio, anunció su rechazo contra la "lógica del cuoteo".