Osvaldo Andrade: "No creo en el legado de Bachelet"

"La centroizquierda no se inició con el segundo Gobierno de Bachelet", afirmó Andrade.

El diputado Osvaldo Andrade (PS) afirmó en Lo Que Queda del Día de Cooperativa que no cree en el legado de la Presidenta Michelle Bachelet, sino que "hay un legado de la centroizquierda del que tenemos que hacernos cargo".

Sobre la defensa por parte de los futuros partidos de oposición desde el 11 de marzo del llamado legado de la saliente Mandataria, el otrora timonel socialista manifestó tener "un matiz de fondo respecto de ese tema: Yo no creo en el legado de Bachelet".

"Porque lo que creo es que hay un legado de la centroizquierda del que tenemos que hacernos cargo. La centroizquierda no se inició con el segundo Gobierno de Bachelet", agregó.

El parlamentario indicó que "la centroizquierda es un fenómeno político en Chile que opera desde el presidente (Patricio) Aylwin (1990-1994) y si queremos hacernos cargo del legado, de lo que tenemos que hacernos cargo es del legado completo".

"Si el legado de la Concertación corresponde a cuatro Presidentes y el legado de Bachelet corresponde a un quinto Presidente... entonces, ¿el primer Gobierno de Bachelet dónde entra? Entonces, esto es una cosa completamente artificial. Si lo que hay que defender es una orientación, una vocación política de poner los derechos sociales en el centro (...) creo que ese no es solamente un atributo del (segundo) Gobierno de Bachelet", sostuvo.

"La Nueva Mayoría se murió hace harto rato atrás"

Consultado respecto a si la Nueva Mayoría está muerta, Andrade fue enfático: "La Nueva Mayoría se murió hace harto rato atrás".

Esto ocurrió, según el parlamentario, "cuando no fue capaz de constituirse en una coalición que respaldara a su Gobierno y el Gobierno no fue capaz de generar las condiciones para ordenar a su coalición".

"Cuando no hubo interés recíproco o no hubo interés del punto de vista de insistir en ese esfuerzo y, más bien, la derrota coalicional se produjo, ese día se murió la Nueva Mayoría y, entonces, no creo que haya sido a propósito de las elecciones (presidenciales y parlamentarias), fue mucho antes", manifestó.

Incluso, planteó que "la Presidenta nunca estuvo en condiciones de jefa de coalición. Esto se lo asigno a una cosa totalmente compartida (...) La Presidenta, al poco andar, se dio cuenta que cualquier esfuerzo que se hacía para ordenar su coalición era completamente inútil".