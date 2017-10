Arica elige por primera vez a sus senadores como región independiente

Fulvio Rossi (ex PS) y Jaime Orpis (ex UDI), actuales representantes de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá, están desaforados.

Arica y Parinacota, que hace dos semanas celebró su décimo aniversario como región independiente, elegirá el 19 de noviembre por primera vez a sus propios senadores, pues los actuales parlamentarios también representan a Tarapacá.

Los senadores Fulvio Rossi (ex PS) y Jaime Orpis (ex UDI) son, actualmente, representantes de las regiones de Arica y Parinacota y de Tarapacá y, además, ambos están desaforados.

En estos comicios, 185 mil electores de Arica y Parinacota podrán votar entre 12 candidatos para elegir a dos representantes a la Cámara Alta.

Oficialismo marcado por candidatura de Insulza

Por el pacto Fuerza de Mayoría, va el ex ministro del Interior y ex secretario general de la OEA, el socialista José Miguel Insulza, quien aceptó competir a último minuto tras la polémica bajada de su postulación por Atacama.

Las propuestas de Insulza se orientan al desarrollo local: "Se trata de un programa de desarrollo productivo centrado en tres aspectos. Mejor aprovechamiento de las aguas del río Lauca para crear en la Región de Arica y Parinacota nuevos valles productivos del punto de vista agrícola".

"Esa gran playa hay que aprovecharla mucho más para el turismo, que le dé riqueza a la Región. Estoy planteando una zona franca turística", agregó.

En tanto, su compañero de lista, el ex alcalde Salvador Urrutia, no ha visto con buenos ojos que la llegada de "el pánzer" a la Región e, incluso, el mes pasado dijo que "el Insulza candidato no es bienvenido en Arica".

La apuesta del independiente por el PPD es por fortalecer la institucionalidad regional, señalando que "los principales ejes son la descentralización. La gente de Arica quiere mucho más autonomía, mucha más libertad, no depender del nivel central, porque el nivel central nos ha hecho muy mal".

"Descentralización efectiva, que elijamos pronto al gobernador regional y que tengamos muchas más atribuciones para decidir lo que se hace en Arica", añadió Urrutia.

Las alternativas oficialistas son completadas por la independiente por la Democracia Cristiana, Trinidad Parra, en la lista "Convergencia Democrática", quien ha levantado en su campaña temas como la situación de la contaminación por metales pesados y también la regionalización.

"Estoy trabajando en varias propuestas, tanto en lo social, en la parte de salud y también el tema de polimetales. Acá hay un conflicto por el tema de polimetales en ciertas zonas que está contaminada. También de liberar el tema de regionalismo, de ser precursora de eso, hay un tema de los recursos financieros que han llegado a la Región", añadió.

Las opciones del Frente Amplio

Por su parte, al interior del Frente Amplio, junto con Claudio Ojeda del Partido Humanista y Rodrigo Díaz del Partido Poder, ha surgido la opción del Partido Liberal, Verónica Foppiano.

"Tenemos que dejar de ser uno de los países más centralizados del mundo y empezar a tomar nosotros, desde las regiones, la decisión de cuál va a ser nuestro norte. En Chile, sólo el 13 por ciento del Presupuesto nacional se decide en las regiones. Necesitamos avanzar hacia un 30 por ciento, que es lo mismo para igualar los estándares internacionales", afirma Foppiano en su campaña.

En Arica, el Frente Amplio ya cuenta con el diputado Vlado Mirósevic y el alcalde Gerardo Espíndola.

Chile Vamos busca fomentar progreso en la zona

Por su parte, en Chile Vamos, por la UDI corre el ex intendente de la Región entre 2011 y 2014 José Durana, quien comentó algunas iniciativas que se pueden llevar a cabo para fomentar el progreso en la zona.

"Arica y Parinacota siempre ha vivido de voluntades presidenciales. Esta Región de Arica y Parinacota necesita una política permanente de desarrollo. Significa que tengamos una política de franquicias tributarias, política de infraestructura pública o financiar las estrategias de desarrollo regional", detalló.

En Renovación Nacional, en tanto, son las cartas para Arica y Parinacota, correspondientes al independiente Rodolfo Barbosa -que antecedió a Durana en la Intendencia en 2010 y 2011- y Mirtha Arancibia, que propone convertir a la Región en la potencia agrícola del desierto.

Arancibia sostuvo que "la Región de Arica y Parinacota tiene todas las capacidades. ¿Qué es lo que nos falta? El financiamiento para hacer los estudios de exploración y explotación de nuevas fuentes de abastecimiento. Teniendo esos recursos, podemos asegurar la disponibilidad hídrica para la agricultura".

El independiente fuera de pacto Enrique Lee y los independientes por el PRO, Pablo Pizarro y Sandra Zapata, completan la papeleta de las alternativas disponibles para los más de 224 mil habitantes en las cuatro comunas de la Región de Arica y Parinacota.