Franco Parisi se quedó sin candidatura

Franco Parisi aspiraba a ser nuevamente candidato presidencial, pero luego de declinar la opción y asegurar que postularía al Senado por Democracia Regional (DR), quedó "sin pan ni pedazo".

El economista, que en su anterior campaña aseguraba tener "el poder de la gente", finalmente no fue inscrito como carta en Tarapacá, pues el novel partido que lo respaldaba no se legalizó en la zona.

El timonel de DR, Elson Bórquez, dijo al diario La Segunda que "se decidió, junto al candidato (sic) y el apoyo del partido, no envolverlo en una polémica jurídica"

No obstante, Parisi -quien cambió de opinión en varios temas respecto a 2013, hecho marcado por el apoyo de grupos evangélicos- sí verá su apellido en los votos de los distritos 3 (Antofagasta) y 26 (Puerto Montt), donde postulan sus hermanos Antonino y Zandra, respectivamente.