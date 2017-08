Franco Parisi bajó su candidatura presidencial y postulará al Senado

El economista Franco Parisi bajó su carrera presidencial, apoyada por el partido Democracia Regional, y anunció que competirá por un puesto al Senado, aunque no entregó detalles sobre la región en que buscará esta oportunidad.

A través de un comunicado, Parisi manifestó que "nunca he contado con grupos económicos ni grandes conglomerados partidistas, por tanto el motivo de este movimiento ciudadano siempre ha sido el ciudadano de a pie, el no privilegiado, el no apitutado".

"Es por esto, que quiero comunicarles directamente que en conjunto con el partido que me ha apoyado en esta etapa, Democracia Regional, hemos decidido lanzar oficialmente una candidatura parlamentaria y no una segunda alternativa presidencial para los próximos meses", explicó.

"Lamentablemente el poder del dinero, los medios de comunicación tradicionales siguen pesando fuerte en Chile. Ellos ya tienen sus candidatos y se había vuelto una opción totalmente compleja enfrentarnos a los grandes conglomerados sin una estructura partidaria en todas las regiones de Chile", continuúa el texto.

Parisi añadió que "nuestra escala senatorial, será un momento importante para nuestra historia, pues significará un impulso a través de las leyes de todas las propuestas que hemos entregado durante todos estos meses. Si hoy no se da la posibilidad de cambiarle la cara a Chile, lo haremos con una región".

Cabe recordar que la candidatura de Parisi marcó un 1 por ciento de apoyo en la última encuesta Adimark, dada a conocer este semana.