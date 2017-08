Las principales batallas que trae la elección senatorial de noviembre

El próximo domingo 19 de noviembre se realizará, además de la elección presidencial que tiene inscritos hasta ahora a ocho candidatos, la primera elección parlamentaria sin sistema binominal desde el retorno de la democracia, con redistritaje, ley de cuotas y un aumento de congresistas de por medio.

El Servicio Electoral comunicó ayer la inscripción de un total de siete pactos parlamentarios para un total de 155 escaños en la Cámara de Diputados y 23 en el caso de los senadores.

La Cámara Alta renovará a la mitad de sus integrantes, correspondientes a las regiones impares, pero -conforme al referido aumento de parlamentarios- elevará en marzo de 2018 su cantidad de miembros de 38 a 43.

A tres meses de dichos comicios, la atención de los analistas y de las coaliciones políticas se centra en las regiones de Valparaíso, del Maule y de La Araucanía, donde se pronostican las contiendas más reñidas, en un contexto donde la Nueva Mayoría va dividida en dos listas ("La Fuerza de la Mayoría", con el PS, el PPD, el PR y el PC; y "Convergencia Democrática", de la DC, el MAS y la IC) y la derecha tiene expectativas de lograr 13 de los 23 curules.

Los partidos y coaliciones políticas se agruparon en nueve listas parlamentarias y siete pactos para la elección. (Fuente: Servel)

Valparaíso

La Región de Valparaíso es ahora una sola circunscripción y elegirá a cinco senadores. Están en competencia Isabel Allende (ex presidenta del PS y actual senadora por Atacama), el actual senador PPD Ricardo Lagos Weber y el actual diputado del mismo partido Marco Antonio Núñez.

La DC busca mantener su escaño con Ignacio Walker, pero se suma a la pelea el ex alcalde de Valparaíso Aldo Cornejo.

En el caso de Chile Vamos el favorito es el senador RN Francisco Chahuán, quien va acompañado por un ex vicealmirante de la Armada, Kenneth Pugh, pero se espera también un muy buen resultado de Andrea Molina, diputada UDI por ya dos periodos.

Marco Antonio Núñez es optimista y dice que "está a la mano el ejemplo de la competencia en la derecha (de 2009) entre Francisco Chahuán y Joaquín Lavín, donde nadie hubiera esperado que un diputado de Viña del Mar le ganara a una figura nacional".

"Eso va a volver a ocurrir y con mayor intensidad. Junto a Ricardo Lagos Weber conformamos un subpacto de personas locales", afirma el ex timonel de la Cámara Baja.

En esa zona compite también la presidenta de Amplitud, la actual senadora Lily Pérez (ex RN), quien es acompañada por Óscar Rementería, vocero del Movilh y también ex militante RN; quienes integran el pacto "Sumemos".

"Soy la única de la derecha que va a competir la primera mayoría con Lagos Weber", dijo Lily Pérez a Cooperativa, y aclaró: "Yo espero que a Chile Vamos le vaya bien, porque mis adversarios políticos están en la Nueva Mayoría".

Maule

En la Región del Maule se eligen también cinco senadores, de los que Chile Vamos pretende alcanzar tres. Una de sus cartas fuertes es el ex alcalde de Talca Juan Castro (ex UDI, hoy en cupo de Renovación Nacional) pese a que está formalizado por negociación incompatible y malversación de fondos públicos.

Es tanta la expectativa que dicen que podrían arrastrar a un tercer nombre: su compañero de lista Rodrigo Galilea, ex intendente. También busca la reelección el senador histórico y ex presidente de la UDI Juan Antonio Coloma.

"En lo personal, espero que el próximo Presidente sea Sebastián Piñera y tenga un Parlamento afín. Yo me siento gozando de una nomenclatura propia. Siento que la collera Piñera-Coloma puede ser una alternativa importante para el futuro de los proyectos que entre todos impulsemos en el Maule, pero nadie tiene nada asegurado", dice Coloma.

En el otro lado, hay buenos augurios con el diputado PPD Jorge Tarud, que busca saltar de la Cámara Baja a la Alta. También competirá allí el presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, mientras en la otra lista de la Nueva Mayoría están el senador Andrés Zaldívar y la ex senadora y ex minista Ximena Rincón.

Por "Sumemos" va, en tanto el ex ministro de Hacienda Andrés Velasco (líder de Ciudadanos), y por el Frente Amplio el ex candidato presidencial ecologista Alfredo Sfeir.

"Las maulinas y los maulinos ya están bastante vacunados con las candidaturas turistas y las malas experiencias que hemos tenido en el pasado, con senadores que nos abandonaron", dijo Jorge Tarud.

Las nuevas circunscripciones y los senadores que les corresponden. (Fuente: Biblioteca del Congreso)

La Araucanía

En la Región de La Araucanía compite en la lista de Chile Vamos el senador RN José García Ruminot, el diputado por la zona Germán Becker y el diputado y líder de Evópoli Felipe Kast, pero la decisión de José Manuel Rojo Edwards de ir como independiente complica los pronósticos del bloque de derecha.

"Chile Vamos no va a elegir tres senadores, va a elegir dos, pero el Presidente Piñera va a elegir tres: los dos de Chile Vamos más nuestra candidatura", dice, confiado, Edwards: "No existe ninguna posibilidad de que me baje, porque las candidaturas que van a ganar no se bajan".

Por la lista "La Fuerza de la Mayoría" compite al actual senador y ex presidente del PPD Jaime Quintana, y por la DC el diputado Fuad Chahín y el ex intendente Francisco Huenchumilla, quien admite una desventaja.

"Yo creo que ir desunidos frente a una lista prácticamente unida (de la Nueva Mayoría) es una desventaja, evidentemente. Yo no sé si eso se previó o no en su momento con los dirigentes que armaron todo este asunto", opinó el ex intendente.

El resto del país

Otras disputas a las que habrá que estar atento son las de Arica, donde José Miguel Insulza (apoyado por "Fuerza de Mayoría" pero también por la DC) competirá contra el ex alcalde del PRO Salvador Urrutia, que ahora va en un cupo del PPD. La UDI también tiene como carta fuerte al ex intendente José Durana.

En la Región de Tarapacá Fulvio Rossi, senador actual y ex militante PS va a competir como independiente, mientras el ex alcalde Jorge Soria va en un cupo del PPD. En Chile Vamos la ex intendenta Luz Ebensperger, quien estuvo a 100 votos de quitarle la alcaldía de Iquique a la familia Soria.

En Atacama quieren saltar al Senado los diputados Felipe Ward (UDI), Lautaro Carmona (PC) y Yasna Provoste (DC).

En Aysén la carta más fuerte es de la UDI con el actual diputado David Sandoval. Los dos senadores actuales, Patricio Walker (DC) y Antonio Horvath (ex RN) declinaron la repostulación.