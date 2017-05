Escalona: Tener patrimonio propio evita pedir dinero donde no se debe

El ex presidente del Partido Socialista Camilo Escalona salió al paso de la polémica desatada tras conocerse las inversiones de la colectividad en diversas empresas -reguladas y no reguladas- durante los últimos años.

Según reveló anoche un reportaje de Ahora Noticias, el Partido Socialista invirtió la indemnización que recibió por los bienes expropiados durante la dictadura en numerosas compañías, varias de las cuales han sido cuestionadas e incluso están involucradas en casos de financiamiento irregular de políticos.

El detalle menciona a SQM, Pampa Calichera, Aguas Andinas, Esval, CGE, AES Gener, SalfaCorp, Masisa, Arauco, Sonda, Autopista del Sol, Autopista Vespucio Norte, Braskem, Banco Pine, Caja de Compensación Los Andes y Caja de Compensación La Araucana.

El ex timonel (2006-2010) y ex presidente del Senado ocupó su cuenta de Twitter para referirse a la controversia y manifestó: "No hay partido importante en el mundo que no tenga un patrimonio propio".

Éste sirve, "precisamente", para evitar "pedir dinero donde no se debe", indicó el actual vicepresidente PS, que en el reportaje de MEGA calificó estas inversiones como "un error".

No hay partido importante en el mundo que no tenga un patrimonio

propio que precisamente evite pedir dinero donde no se debe. — Camilo Escalona M. (@CamiloEscalonaM) 11 de mayo de 2017

Gobierno se desmarca

Desde el Gobierno la ministra vocera, Paula Narváez, evitó profundizar en el tema e indicó que es el propio PS el que tiene que dar las explicaciones correspondientes.

"El Partido Socialista es el llamado a entregar la información completa y total respecto de cómo ha manejado sus inversiones, su patrimonio y su financiamiento. No le corresponde al Gobierno pronunciarse sobre aquello", dijo este mediodía.

AHORA | Ministra @paulanarvaezo realiza punto de prensa tras diálogo con dirigentas de cooperativas. pic.twitter.com/D11N4zcGlB — Segegob (@segegob) 11 de mayo de 2017

La ministra no quiso hacer reflexiones particulares a propósito de su condición de integrante del PS, al que también pertenece la Presidenta Bachelet: "No creo que todos los militantes manejen en detalle la información que manejan las instancias que corresponden dentro del Partido Socialista. Eso lo debe aclarar ese partido", insistió.

Burgos: Son inversiones lícitas

En términos generales se pronunció también -a título personal- el ex ministro del Interior Jorge Burgos, quien hoy se integró formalmente al comando de Carolina Goic.

"Yo no soy quién para determinar la moralidad o inmoralidad de una inversión lícita, (pues) no se trata de información privilegiada, de ninguna de esas cosas, sino de un juicio ideológico: si puede o no invertir en una empresa –se puede llevar al extremo- un partido que no crea en las empresas", comentó Burgos.

En la medida en "que no invierta en las empresas, ¿dónde va a invertir? No sé, yo no me voy a convertir en un moralista diciendo 'jamás debe invertir'. No sé en qué condiciones lo hicieron. Entiendo que es una cuestión absolutamente legal, por los antecedentes que tengo", dijo el ex ministro DC.