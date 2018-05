Reapareció Paula Narváez: "El Gobierno de Piñera ha cometido errores de novatos"

La ex ministra vocera de Gobierno de Michelle Bachelet, Paula Narváez, reapareció públicamente este sábado en una actividad en la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (CUT), donde se refirió a los primeros dos meses de la actual Administración de Sebastián Piñera.

En el marco del seminario "Los Nuevos Desafíos del Socialismo Chileno", la militante del Partido Socialista aseguró que en La Moneda "se han cometido errores de novatos", en semanas con acusaciones de nepotismo, fallidos nombramientos y críticas a los titulares de Salud y Hacienda.

"Es bien sorprendente, porque daba la impresión -y durante mucho tiempo lo dijeron- que ellos estaban preparándose desde hace mucho tiempo para volver a gobernar", sostuvo la psicóloga.

"No es primera vez que gobiernan, además; es un segundo Gobierno de Sebastián Piñera, entonces sorprende que se cometan errores que son bastante, básicamente, muy de personas novatas", agregó Narváez.

"Se entiende que el proceso ha sido más confuso de lo que debió haber sido probablemente para las expectativas que ellos mismos generaron", concluyó.

Jefe de la bancada RN: Balance es positivo, pero sí hay errores no forzados

Desde Chile Vamos, salieron al paso de las críticas de Narváez. El jefe de bancada de Renovación Nacional, diputado Leopoldo Pérez, aseguró que el balance de la llegada de la derecha a La Moneda "en general es bastante positivo, incluso más allá de las expectativas que teníamos".

Sin embargo, reconoce que ha habido "errores no forzados, (como) el hecho de que el ministro Larraín no haya anunciado, y el personal de confianza de él, me imagino -su jefe de gabinete, la misma Subsecretaría- no le hayan advertido que ese tipo de viaje, más allá de que estaba financiado por la U. de Harvard, correspondía a una acción personal, debió haber pagado la diferencia, que hoy día ya pagó y lo felicito por eso".