Timonel PS descartó irregularidades en la exención de impuestos

"Respecto de las inversiones en instrumentos de renta fija, la regla general es que no se paga impuesto a la renta", indicó.

El timonel del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, descartó irregularidades en la exención de impuestos por sus inversiones, según consta en una circular del Servicio de Impuestos Internos (SII) del 2005.

Luego que una investigación de la cuenta de exenciones tributarias a la colectividad del 2005, deslizando que pudo haber un intento de eludir impuestos, el líder socialista explicó que se trata de un beneficio tributario para todas las corporaciones, descartando que se trate de un traje a la medida para la colectividad.

Elizalde sostuvo que "es lo que establece la ley y el Servicio de Impuestos Internos lo que ha hecho es una aplicación de la ley respecto de un dictamen de hace 12 años y que señala, con toda claridad, que los partidos políticos no están exentos de pagar impuestos, en primer lugar, porque todas las personas naturales y jurídicas deben pagar el impuesto a la renta, pero que respecto de las inversiones en instrumentos de renta fija, la regla general es que no se paga impuesto a la renta que se le aplica a usted, se le aplica a todas las personas jurídicas y naturales de nuestro país".

"Por lo tanto, señalar que el Partido Socialista no ha cumplido con la legislación tributaria por una norma especial concebida para el Partido Socialista es absolutamente falso", recalcó.

Diputado PS: Inversión en SQM "me parece inaceptable"

Sobre la carta de la comisión de patrimonio, en la que se desprenden las decisiones adoptadas y que se afirma que todos sabían de las inversiones, el ex ministro indicó que esto confirma lo que la directiva ya concluyó en sus dos reuniones de la semana.

Mientras que el diputado Leonardo Soto afirmó que no existen cuestionamientos legales a las inversiones y que las dudas éticas por tratarse de SQM, empresa del yerno del dictador Augusto Pinochet, Julio Ponce Lerou, deben ser atendibles.

Sin embargo, señaló que esto no era conocido por los militantes: "A mí me parece que hay un cuestionamiento ético solo en la medida que se entregó algunos recursos para comprar bonos de renta fija de empresas que son cuestionadas, tóxicas, que es la empresa SQM".

"Me parece inaceptable que el Partido Socialista lo haya hecho, pero hago la prevención que me gustaría saber en qué momento se hizo, porque hace 10 años, hace cinco años, esta empresa no era cuestionada. Sí (era la empresa de Ponce Lerou), pero nunca fue conocido por parte de la militancia", agregó.

Guillier: "Si es por daño moral no deberían tener candidato en la derecha"

El tema que complica al PS fue analizado en el comité de partidos que apoyan la candidatura presidencial del senador independiente Alejandro Guillier.

El propio candidato desestimó que perjudique su opción presidencial, señalando que "no, no creo (que afecte) porque, además, ellos están aclarando, han circulado muchas versiones y algunas claramente son inexactas".

"Se están atribuyendo delitos tributarios, yo por lo menos sé que los partidos políticos no son empresas. La tributación, por ejemplo, cuando tú tienes cierto tipo de inversiones en renta fija, eso es solo para las empresas, no es para las corporaciones ni organizaciones, pero los aspectos tributarios van a aclarar eso mucho mejor", aseveró.

Incluso, apuntó al precandidato de Chile Vamos, Sebastián Piñera, indicando que "si es por daño moral no deberían tener candidato en la derecha ya".