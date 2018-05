Candidatos a presidir el PPD se encontraron en consejo nacional del partido

Hoy sábado se llevó a cabo un nuevo Consejo Nacional del Partido Por la Democracia (PPD), instancia que estuvo marcada por las elecciones presidenciales del colectivo, que se llevarán a cabo el próximo 10 de junio.

En esta línea, el ex canciller y candidato para obtener la presidencia del partido, Heraldo Muñoz, aseguró que nadie tiene ventaja hasta el conteo de los votos.

"Yo creo que nadie parte con ventaja hasta que se cuenten los votos y hay que trabajar para que este apoyo que yo percibo se concrete en votaciones. No asumo nada, y lo único que digo es que me complace mucho sentir el apoyo de las bases", aseguró Muñoz.

En tanto, otro de los candidatos, el ex diputado Marco Antonio Núñez, valoró la decisión del ex canciller de postular a la presidencia del colectivo, sin embargo señaló que es necesario apuntar a la renovación del partido.

"Nosotros valoramos que el ex canciller Heraldo Muñoz decida involucrarse activamente en el PPD. En caso que ganemos la elección, el será vicepresidente y tendrá el rol fundamental. Hoy el partido requiere renovación, nuevos rostros y un programa distinto que de respuesta a las nuevas generaciones", aseguró Núñez.

El progreso del PPD

En la instancia los dos candidatos presentaron sus proyectos y ambos concordaron en el progreso que debe tener el partido en los próximos meses como oposición. Punto que valoró el actual timonel del colectivo, Gonzalo Navarrete.

"Ha habido mucha autocrítica, si uno no realiza esta acción no puede mirar el futuro. Parte del debate es que a nosotros nos ha faltado más política. Creo que nosotros todavía no hemos instalado la demanda por crecimiento con igualdad, con descentralización y de manera más inclusiva", enfatizó Núñez.

El consejo del PPD además estuvo marcado por el proceso de reflexión que hay en el partido durante este año y que finalizará con un consejo doctrinario en diciembre.