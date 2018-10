Heraldo Muñoz: "¿Por qué no pensar en un diálogo con el Frente Amplio?"

"Yo no diría que es un pacto. Es una coordinación permanente con una visión estratégica, mirando en el horizonte, al mediano y largo plazo".

Con estas palabras definió el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, a la "Convergencia Progresista" presentada este lunes, que une a su colectividad con el Partido Socialista y el Partido Radical.

"Hemos decidido trabajar en la dimensión programática desde las fundaciones de nuestros respectivos partidos y también, por cierto, reaccionar a las iniciativas del Gobierno", dijo Muñoz a Cooperativa, al señalar el objetivo de "coordinar nuestras bancadas parlamentarias en ámbitos particularmente importantes, como la reforma de pensiones o la reforma tributaria" que prepara la administración Piñera.

"Ojalá abarcar a toda la oposición"

Consultado sobre si uno de los fines es dejar de ser caracterizados como "ex Nueva Mayoría", Muñoz dijo que la señalada Convergencia "no es renegar de pasado, pero (sí asumir que) el pasado ya fue".

La alianza "es futuro, porque estos tres partidos que iniciaron esta etapa de convergencia hemos manifestado que queremos un camino estratégico, pero no solos. Tendremos que ampliarnos en distintas direcciones para, ojalá, abarcar la mayor parte, sino toda, la actual oposición".

"Nos necesitamos todos. Queremos la unidad de la centroizquierda, y eso significa que necesitamos tener al centro político, al centro progresista –como es la Democracia Cristiana- y también ampliarnos hacia la izquierda, así que aquí no hay nadie excluido a priori. Vamos a conversar con el resto de la oposición", dijo el ex canciller, que reconoció que un acercamiento con el Frente Amplio "sería ideal".

"¿Por qué no pensar en un diálogo con el Frente Amplio? Eso me parece perfectamente atendible. Tenemos sintonía con algunos partidos de los partidos que ahí están, de modo que no los excluyo", señaló Muñoz, aunque apuntó que dicho bloque "es un Frente Amplio que tiene su heterogeneidad" y "su propio proceso de madurez", que debe decantar.

"Nadie pidió excluir a la DC"

Heraldo Muñoz también negó que la reunión del PPD, el PS y el PR hoy presentada implique una exclusión o veto de la DC, como tampoco de los comunistas.

"Nadie pidió que la Democracia Cristiana no fuera parte. Lo que hicimos, simplemente, es partir con los tres partidos somos integrantes de la Internacional Socialista, pero esto no se agota con estos tres partidos. Tenemos que conversar con la Democracia Cristiana, con el Partido Comunista, con el Partido Regionalista Verde; con muchos más partidos e incluso con los que están en el Frente Amplio, aunque no sea para, eventualmente, acordar un compromiso electoral para las elecciones municipales, que vienen de aquí a menos de dos años, y las de gobernadores regionales", remarcó.

Candidaturas presidenciales "a su tiempo"

Heraldo Muñoz también evitó profundizar en el debate sobre las candidaturas presidenciales de la oposición para el año 2021, en las que varios analistas lo dan a él, desde ya, como una de las cartas más probables.

"(El tema presidencial) ni siquiera lo hemos conversado, no se ha mencionado siquiera en nuestras conversaciones. Estamos pensando en propuestas, ideas", sostuvo.

"Pensar en candidaturas o precandidaturas presidenciales está fuera de consideración, por lo menos en este momento. En dos o tres años veremos. Creo que sería una falta de respeto a la ciudadanía pensar en esa perspectiva, porque primero hay que recuperar la confianza de la gente, que la gente vuelva a creer en la política y en los políticos, porque el desprestigio nos puede llevar al tipo de situaciones que están ocurriendo en Brasil, por ejemplo", sostuvo, para finalizar señalando: "Cada cosa a su tiempo".