Comando de Guillier debate rol del "Laguismo" en segunda vuelta

Lagos no ha participado en la campaña del candidato oficialista.

A pocos días del fin de la campaña, el comando del candidato presidencial de Fuerza de Mayoría, Alejandro Guillier, discute el posible rol del Laguismo y de personeros concertacionistas de cara a la segunda vuelta.

"Mi impresión es que el ex Presidente Lagos podría haber respaldado este robusto programa que está planteando Alejandro Guillier desde la línea de la continuidad del legado de la Presidenta Bachelet y de la profundización, habría sido un gran gesto, sin duda", planteó el encargado de comunicaciones del comando, el PC Juan Andrés Lagos.

Y agregó: "Entonces no es el problema que personalidades como ellos y otras estén en la campaña. El punto es que no se puede trabajar con una suerte de espejismo en el sentido de que lo que nos va a -por lo menos a salvar- es la llegada de estas grandes personalidades y otras, porque eso no es así", agregó.

Sin embargo, desde el mismo comando, el ex ministro Sergio Bitar (PPD), defendió la postura de Lagos y la calificó como "importante" para lograr acuerdos con la Democracia Cristiana.

"Yo me considero también parte de ese mundo, de los partidos que constituyen con la Nueva Mayoría y que también constituyeron la Concertación, todos suman. Cómo no va a ser importante la experiencia de gobierno, la cantidad de experiencia técnica, talentos", indicó.

"Lagos ha hecho una contribución que todos tienen que entender con más inteligencia política, no con pequeñez de que porque está o no está, tiene que estar con el proyecto progresista, pero ha estado preservando una cuestión que a mi juicio es muy importante: lo que hemos logrado es un entendimiento con la Democracia Cristiana y las fuerzas socialdemócratas y él ha resguardado esa unidad", sostuvo Bitar.