Directora de Mori: Piñera tenía una ventaja gigante, ahora debe competir

La directora ejecutiva de la encuesta "Latinobarómetro de la Política" CERC-Mori, Marta Lagos, comentó en Cooperativa los resultados del estudio, que se publicará la próxima semana pero que ayer ella misma adelantó en parte, revelando que el senador independiente Alejandro Guillier alcanzó a Sebastián Piñera.

"Piñera llevaba una delantera gigante delante de todos los otros y hoy día perdió. Hoy día tiene que competir", analizó Lagos en conversación con Lo Que Queda del Día.

"Antes de ayer (Piñera) no tenía que competir, porque tenía varias cabezas, estaba bastante cuerpos adelante y podía relajadamente irse de vacaciones. Hoy no se puede ir de vacaciones, tiene que competir, y a lo mejor la competencia va a ser súper dura", subrayó la encuestadora.

¿Caballo pillado...?

Sin embargo, resaltó la experta, a partir de los resultados "en ningún caso se puede decir -parece totalmente desproporcionado un año antes (de la elección)- que alguien alcanzó a Piñera o le va a ganar a Piñera".

"Francamente uno no puede decir tampoco que a caballo pillado, caballo ganado, porque el otro caballo todavía no parte. Aquí hay una carrera no declarada y, tal vez, la mejor manera de avanzar es no declarar la carrera, es una buena estrategia", consideró.

A juicio de Marta Lagos, "en el momento en que Piñera se dedique y decida ser candidato, va a desplegar una campaña. Hay que pensar que Piñera tiene ese (buen) porcentaje habiendo dicho que no es candidato", porque hasta ahora "su candidatura consiste en negar la candidatura".