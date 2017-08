Evópoli se sumó formalmente a la campaña de Sebastián Piñera

Encabezados por su Directiva Nacional, un centenar de militantes de Evópoli llegó al comando de Sebastian Piñera para entregar oficialmente su apoyo a la campaña presidencial del ex mandatario.

En medio del acto fue el propio Piñera quien, consultado por la definición de la lista parlamentaria del bloque, reiteró que el plazo autoimpuesto vence hoy y aseguró que espera "noticias positivas".

"Planteamos que la primera semana de agosto parecía un plazo prudente para lograr ese acuerdo, esa unidad. Hoy se termina esa semana y espero tener muy buenas noticias en el día de hoy de parte de los presidentes de los partidos", dijo.

Sobre este tema Francisco Undurraga, presidente de Evópoli, aseguró que pese a las conversaciones de los últimos días, en esta jornada no se ha tocado el tema de las listas parlamentarias.

"Creo que sería muy malo para los partidos políticos que no fuésemos capaces de ponernos de acuerdo entre nosotros. Desde Evópoli queremos dar gobernabilidad, no solamente queremos participar en la campaña, sino que Chile Vamos sea una coalición de Gobierno, no sólo un pacto electoral", señaló.

"En ese contexto, estamos dispuestos a seguir trabajando y conversando. Los presidentes de los partidos hemos estado comunicados durante todo el fin de semana y esperamos llegar con novedades en las próximas horas de relación a este tema", agregó Undurraga.

Así, las candidaturas de Chile Vamos están "en espera" pese a que la ex carta presidencial de Evópoli, Felipe Kast, insistió con su postulación senatorial por La Araucanía, lo que contrasta con las declaraciones de Cristian Monckeberg (RN), quien aseguró que aún no está zanjada dicha candidatura.

Se esperan reuniones en las próximas horas para definir esta lista única de Chile Vamos aunque a esta altura son varios los que dudan que se pueda cumplir este plazo autoimpuesto.