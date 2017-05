Gobierno echó a cónsul que grabó mensaje de apoyo a Ossandón

El Ministerio de Relaciones Exteriores removió de su cargo al cónsul de Chile en Panamá, Cristián Jara Brito, luego de conocerse un video en el que envía un mensaje de apoyo a la candidatura presidencial del senador independiente Manuel José Ossandón (ex RN).

"Conozco a Cote, sé que habla con la verdad, que muestra la realidad. Es el Presidente que Chile necesita para hacer de nuestra sociedad una sociedad más justa y más solidaria. Sigamos con fuerza este camino hasta llegar a la Presidencia", dice Jara en el registro, que esta tarde se difundió en internet.

La Cancillería confirmó en una breve nota que "el cónsul será relevado de sus funciones y reemplazado por otro funcionario diplomático situado en Panamá".

"Esta situación será comunicada formalmente al SERVEL para que proceda a designar un nuevo Presidente de la Junta Electoral en Panamá. Los procedimientos administrativos sumariales están siendo estudiados por las direcciones jurídicas y administrativas", agregó el Ministerio.

"Tremendamente injusto"

El senador Ossandón reaccionó a la noticia en los micrófonos de Cooperativa: "Lo vamos a defender con todo, porque considero que es una injusticia tremenda".

"Aquí no hay ley pareja. Él no ha descumplido (sic) con nada (sus funciones). Es una grabación interna que alguien, maliciosamente, difundió, fue hecha antes de mayo y todos tienen derecho a opinar", comentó el abanderado.

"Quiero decir que el cónsul de (Chile en) Mendoza, por ejemplo, ha manifestado por Twitter un tremendo apoyo a Guillier y no me parece nada de malo, pero a él no le hacen nada... Es muy extraño que se tome una decisión así, cuando el 80 por ciento de los embajadores en Chile son de origen político, militantes de partidos, y han participado en campañas", planteó.

En vista de la situación "nosotros vamos a ir a la Contraloría y vamos a defenderlo con dientes y uñas", remató el ex alcalde de Puente Alto.

"Aquí no hay ley pareja. Todos tienen derecho a opinar", dijo Ossandón a Cooperativa. (Foto: ATON)

Currículum

Según la información disponible en el sitio web de la Embajada de Chile en Panamá, Cristián Jara egresó de la Academia Diplomática "Andrés Bello", es abogado, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibañez y Magíster en Derecho de los Negocios (MBL) de la misma universidad.

También ha realizado tres post títulos en relaciones internacionales en la Universidad de Chile y Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC).

"Previo a su ingreso al Ministerio de Relaciones Exteriores, ejerció libremente la profesión de abogado y estuvo a cargo del área legal de la Secretaría Regional Ministerial de Transportes y Telecomunicaciones de la Región de Valparaíso. En el Ministerio de Relaciones Exteriores fue Jefe de Gabinete del Director General Adjunto para Asuntos Bilaterales. Desde este puesto, le tocó actuar como secretario ejecutivo de las etapas previas a la negociación del nuevo Acuerdo de Asociación entre Chile y la Unión Europea", dice la información oficial.