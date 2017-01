Isabel Allende por CEP: Duele estancamiento de Lagos e Insulza

Publicar en su sitio

El ex Presidente se mantiene en un 5 por ciento, mientras que el ex agente de Chile ante La Haya alcanza en el 2 por ciento. Pese a que no figuran nombres de la DC en las encuestas, la timonel del partido aseguró que continuarán con la postura de llevar un candidato.