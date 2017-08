José Antonio Kast: "Si yo fuera homosexual sería casto"

El candidato presidencial y diputado independiente, José Antonio Kast, reafirmó este domingo su rechazo al matrimonio igualitario argumentando que de haber sido homosexual "sería casto".

Como invitado al programa En Buen Chileno de Canal 13, el ex UDI fue consultado por un eventual apoyo por parte de homosexuales en las próximas elecciones de noviembre, que él mismo dio por sentado hace unas semanas.

"Son personas que tienen sentido común, por eso votarán por mí", sostuvo Kast, para luego precisar, sin embargo, que "el matrimonio es una institución que hay que separar y el único derecho en el tema de la adopción es del niño a tener una familia, no de los adultos de tener a un niño", dijo.

En ese momento, el panelista del espacio y director del semanario The Clinic, Patricio Fernández, le preguntó a Kast: "¿Es pecado que tengan relaciones sexuales dos hombres?". Interrogante que el candidato en un principio trató de esquivar.

"Pero si no soy Dios, yo no soy cura, a lo mejor para tí es pecado", dijo el candidato presidencial, para luego remarcar: "Yo no lo haría, dentro de mi fe yo no lo haría, sería casto, si yo fuera homosexual sería casto".

José Antonio Kast matizó sus dichos y subrayó que miembros de la diversidad sexual podrían votar por él "porque me conocen".

"Tengo muchos amigos que son homosexuales y lesbianas, mis hijos también, y respeto profundamente la dignidad del ser humano", indicó.

"Me preguntaron qué pasaría si yo tuviera un hijo homosexual: es libre. Yo soy el papá, lo crié. Viva la libertad. Pero no me pidas que vaya de padrino vestido de negro o de azul al matrimonio de él", sentenció, recalcando que "cada uno es libre, no soy un juez, yo no soy de la inquisición, no te voy a quemar en la hoguera".

"Gobierno militar" permitió que "no estemos como en Venezuela"

Durante la conversación, Kast remarcó también que no es pinochetista, a pesar de tener el apoyo de gran parte de ese sector: "No, no soy pinochetista, yo no soy 'ista', yo no soy 'guzmanista', yo creo en lo que plantea Jaime Guzmán, yo creo que se hizo una gran obra, pero yo no tengo una foto de Pinochet en mi casa, ni tampoco una foto de Jaime Guzmán".

"Yo tengo una foto de mis hijos en mi casa, yo tengo una foto de Cristo en mi casa, tengo fotos de las cosas que a mí me interpretan", agregó el aspirante a La Moneda.

"Cuando empiezas a arrancar e instalan temas como el 'cómplice pasivo', empiezas a renegar y le quitas el fundamento a todas las acciones del gobierno militar. Y muchas de esas acciones no son ilegítimas, son las que permiten que seamos un país desarrollado y no estemos como en Venezuela", concluyó.