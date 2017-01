Lagos calificó como "buena noticia" posible candidatura presidencial de Carolina Goic

El ex Presidente Ricardo Lagos valoró la eventual incorporación de la senadora Carolina Goic como posible candidata presidencial de la Democracia Cristiana, luego que el fin de semana fuera reelecta como timonel de la colectividad.

Para el también postulante a La Moneda, esta posible candidatura de Goic es una buena noticia.

"Una buena noticia saber de que a este ruedo entra también una mujer de las características de Carolina, creo que en ese sentido es algo que tiene que evaluar la Democracia Cristiana, no seré yo quien dé mi opinión sobre eso, hay que ser cuidadoso, pero la he felicitado por el éxito que tuvo y me parece muy bien (...) Ella ha demostrado un buen liderazgo", dijo Lagos.

Estas declaraciones fueron realizadas tras participar de una reunión con la Asociación Gremial Hostels y Pymes Turísticas ChileSertur.

El otrora mandatario además aseguró que tuvo una muy buena reunión con la bancada de diputados del PS, al comentar la cita que tuvo su contendor, el senador Alejandro Guillier, con el mismo grupo de parlamentarios.

En cuanto a la petición del periodista para que los partidos de la Nueva Mayoría den libertad de acción a sus militantes en torno a las candidaturas presidenciales, Lagos aseguró que ese tema deben resolverlo las directivas de las colectividades.

Piñera se reunirá con nueva directiva UDI

La carrera a La Moneda también se efectúa en la derecha y por ello el ex Presidente Sebastián Piñera sostendrá un encuentro con la nueva directiva de la UDI encabezada por la senadora Jacqueline van Rysselberghe, quien le pedirá más claridad y sinceridad sobre su eventual postulación.

"Nos interesa poder conversar con él, saber de primera línea que está pensando y efectivamente también hablar un poco de política nacional (...) Yo creo que va a ser una conversación sincera más que otra cosa", indicó la senadora.

La semana pasada Piñera se reunió con la directiva de RN, cita a la que asistieron Carlos Larraín y Andrés Allamand, quienes plantearon que en un eventual futuro Gobierno las cosas deben ser distintas con menos técnicos y más políticos, así como también igualdad de trato para todos los partidos de Chile Vamos.