ME-O: "¿Bajaron a Lagos por un resumen, un compendio?"

El candidato del PRO, Marco Enríquez-Ominami, criticó a Alejandro Guillier, abanderado de Fuerza de Mayoría, por anunciar que presentaría un "compendio" de su programa antes de la primera vuelta en vez de una propuesta definitiva.

Enríquez-Ominami manifestó que "Alejandro Guillier le ha mentido a la centro izquierda nuevamente. No es aceptable, es indigno de un líder de la centroizquierda, es indigno de un candidato de la centroizquierda, que señale que entregará un compendio, un resumen al país, y en segunda vuelta, muestre lo que quiere hacer".

Además, el candidato progresista rememoró la opción de Ricardo Lagos e indicó que Guillier "no merecía estar en segunda vuelta".

"¿Bajaron a Ricardo Lagos por un resumen, por un compendio? Yo le hablo al pueblo de la Nueva Mayoría, no se merecen esto, Salvador Allende no merece esto, Michelle Bachelet no merece esto", remarcó y añadió: "Alejandro Guillier no mereces estar en segunda vuelta, perdiste tu derecho".

En tanto, desde la UDI, el secretario general del partido, Pablo Terrazas, señaló que Chile no estaba para improvisaciones, y agregó que las propuestas "deben ser conocidas por la ciudadanía" para que esta votara informada

"Acá las propuestas deben ser conocidas con la debida anticipación por la ciudadanía para que puedan votar informados. Una persona que dice que va a presentar sus propuestas entre la primera y segunda vuelta, es una persona que no tiene idea, que no tiene un verdadero programa", indicó Terrazas.

Comando de Guillier acusa "desesperación"

Desde el comando de Guillier salieron a enfrentar las críticas, y su jefe de campaña, Osvaldo Correa, se mostró tranquilo, agregando que las criticas eran un "acto desesperado" de la derecha por instalar "una mentira" para tapar su "escandaloso plan de gobierno".

"Lo que hemos vista acá es un acto desesperado de la derecha por instalar una mentira a razón de la necesidad de tapar la propuesta y el lanzamiento escandaloso que realizan. Le ofrecen un plan de Gobierno a Chile en consecuencia de que, muchas de las materias que plantean como futuras obras, ya se encuentran licitadas y muchas en construcción", señaló Correa.

Además el jefe de campaña salió a responder las críticas de Carolina Goic, en torno a los posibles "vetos" del Partido Comunista en la propuesta programática del candidato, indicando que no "existían vetos" solo "construcción conjunta".

"Aquí no existen vetos, no existen censuras, acá lo que existe es la construcción en conjunto de una propuesta que entendemos que representa a la inmensa mayoría de chilenos y chilenas", sentenció Osvaldo Correa.