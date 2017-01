Presidenciales: PPD quiere un "gran acuerdo" con la DC

El diputado y vicepresidente del PPD Marco Antonio Núñez espera que la Democracia Cristiana se pueda sumar a un acuerdo electoral una vez que su partido proclame al ex Presidente Ricardo Lagos como candidato a la presidencia.

Tanto el Partido Socialista como el PDD han manifestado su intención de tener un candidato único. En esa línea, este último proclamará el sábado al ex Mandatario como su candidato.

"Nosotros vamos a proclamar como candidato presidencial a nuestro fundador, al ex Presidente Ricardo Lagos. Esperamos que haga lo propio el Partido Socialista el día 21 y, por lo tanto, para poder intentar avanzar en un gran acuerdo también con la Democracia Cristiana que toma su decisión el 28", dijo el diputado Núñez.

Sin embargo, el Partido Socialista no sólo baraja la opción de apoyar a Lagos, sino también la de sus otros dos aspirantes: Fernando Atria y José Miguel Insulza.

En medio del debate, el diputado y jefe de bancada del PS Juan Luis Castro señaló que "preferiría que resolviéramos el 21 de enero porque cada día que pasa la ventaja de Sebastián Piñera favorece a su candidatura y no permite que florezcan de manera mucho más consolidada las figuras de la Nueva Mayoría".

Aunque aún no se confirma si será una primaria o una decisión de partido la forma en que se elija al candidato, Insulza insiste en que debe haber una consulta ciudadana.

Así lo firmó en una actividad de campaña en la Región de O'Higgins, donde indicó que "la forma en que se planteó la campaña, primero por congreso del partido y luego por el comité central, es que iba a haber una consulta ciudadana. Que yo sepa eso todavía está en vigor".

"Me preguntaban ayer qué pasaba si no había consulta ciudadana, bueno, yo no conozco otro método para elegir democráticamente", puntualizó.

Hasta ahora, el único partido de la Nueva Mayoría que ya oficializó su respaldo a un candidato es el Partido Radical que este sábado proclamó al senador Alejandro Guillier, instancia en la que estuvieron presentes parlamentarios de otros partidos, como el diputado Pepe Auth (ex PPD), Tucapel Jiménez (PPD), el integrante de la Comisión Política del Partido Comunista Juan Andrés Lagos, y los diputados socialistas Daniel Melo, Daniella Cicardini y Leonardo Soto.