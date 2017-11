Reacciones políticas tras el debate presidencial de Anatel

Diversas reacciones en el mundo político generó el último debate que reunió a los ocho candidatos presidenciales ante las elecciones de este 19 de noviembre.

El coordinador general de la campaña de Alejandro Guillier, Osvaldo Correa, señaló que el candidato aprovechó "la oportunidad de dar a conocer sus propuestas, no ha caído en estas provocaciones gratuitas, que la verdad no tienen sentido".

"Vamos a seguir reforzando nuestro mensaje de unidad", aseguró Correa.

Por otro lado, el presidente del Partido Progresista (PRO), Camilo Lagos, se refirió al silencio de Guillier ante la acusación del candidato Marco Enríquez-Ominami en contra del diputado Meza.

"Me parece impresentable que (Guillier) diga que no hay tiempo, para condenar la violencia siempre hay tiempo. Que se excusen que no hay tiempo es indigno de alguien que pretende ser presidente de todos los chilenos", acotó.

Lagos explicó que el diputado Meza escribió que "si el padre de Marco estuviese vivo le pegaría un balazo ¿Eso qué es? Primero, una crueldad pero además un acto de violencia porque indirectamente está llamando a pegarle un balazo a Marco".

En tanto, Gabriel Boric junto a Giorgio Jackson usaron sus cuenta de Twitter para destacar la participación de la candidata del Frente Amplio, Beatriz Sánchez.