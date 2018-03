Sergio Bitar llamó a Piñera a no desechar la Constitución de Bachelet

El ex ministro Sergio Bitar emplazó al Presidente Sebastián Piñera a no desechar el proyecto de Nueva Constitución presentado por el Gobierno de Michelle Bachelet, sino que considerarlo y levantar indicaciones en las áreas en las que no existan acuerdos.

En una columna de opinión publicada en Cooperativa.cl, Bitar planteó que "aprobar una Nueva Constitución en democracia debe ser el mayor objetivo de entendimiento nacional", pues se trata de un tema que "posee amplia acogida y contribuye a la cohesión social".

La decisión -anunciada por Andrés Chadwick- de frenar el proyecto, "puede echar abajo su objetivo de buscar acuerdos en los demás temas. Y además perjudica el avance democrático de Chile".

"Si el Gobierno no está de acuerdo con el proyecto enviado por la Presidenta Bachelet puede despachar indicaciones", subrayó el ex ministro de Educación y Obras Públicas.

Continúa leyendo la columna de Sergio Bitar: Presidente, no tema avanzar a una nueva Constitución

Por su parte, el cientista político Claudio Fuentes también se refirió en Cooperativa.cl al fracaso del proceso constituyente impulsado por el Gobierno anterior, indicando que "la ausencia de apoyo político en una coalición que ya estaba a la deriva le restó protagonismo y fuerza al anuncio presidencial".

Además, recordó que "existe una fuerte disociación entre una etapa abierta, participativa y deliberante, y la presentación de un texto que nadie antes conoció ni menos discutió".

Lee la columna de Claudio Fuentes: La muerte del proceso constituyente