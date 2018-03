Sebastián Piñera presentará su propio proyecto de reforma constitucional

El Presidente Sebastián Piñera anunció que el nuevo Gobierno va a presentar "su propio proyecto de reforma constitucional".

Entrevistado la noche del jueves por "Ahora Noticias", de MEGA, el Mandatario reiteró las críticas a la forma en que Michelle Bachelet ingresó al Parlamento, hace una semana, su proyecto de Nueva Constitución Política de la República; el cual -el ministro Andrés Chadwick se encargó de explicitar- será frenado por la actual administración.

"Por supuesto que vamos a estudiar los contenidos del proyecto de la Presidenta Bachelet, pero evidentemente un Gobierno que recién comienza tiene que presentar su propio proyecto de reforma constitucional, en el cual cree, y no quedarse con un proyecto que presentó la Presidenta Bachelet en la última semana de su mandato", dijo Piñera.

"Una Constitución tiene que unir a los chilenos (...) y la Presidenta Bachelet presentó su proyecto cuatro días antes de dejar su mandato, sin conversarlo no siquiera con sus propios partidos... Ése no es el camino", subrayó Piñera.

"Cuatro años es demasiado poco"

Entre otros aspectos a considerar para una nueva Carta Magna, el Jefe de Estado se declaró partidario de extender la duración de los gobiernos.

"Mi periodo presidencial es de cuatro años y voy a respetar ese periodo. No voy a hacer nada que me favorezca a mí personalmente, pero mi compromiso con Chile es de por vida (...) Yo no soy partidario de la reelección inmediata, pero sí creo que hay que expandir el periodo presidencial, porque cuatro años es demasiado poco", explicó.

Cierre de Punta Peuco: "Sería bueno que se transparentara"

Piñera se refirió también a la polémica generada durante los últimos días luego de trascender que el ex ministro de Justicia Jaime Campos se negó a firmar el decreto -ya rubricado por Michelle Bachelet- que reconvertía el penal de Punta Peuco.

"Ha habido versiones contradictorias sobre lo de Punta Peuco. Yo creo que sería bueno que estas cosas se transparentaran, que se dijera a los chilenos qué pasó realmente con esas situaciones, que fueron muy bochornosas", indicó.

La carrera presidencial en la derecha

Sebastián Piñera también tuvo palabras para la latente carrera presidencial en la derecha, donde muchos postulan desde ya al ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, como su probable heredero político, mientras que el senador RN Manuel José Ossandón se ha apurado en salir a cobrarle la palabra respecto de las modificaciones a la Ley de Pesca.

Hoy tuvimos una amena y fructífera primera reunión, con el Presidente del Consejo Nacional de Defensa de la Pesca (Condep), Jorge Bustos y el Subsecretario de Pesca @EduardoRiquelme . Estamos trabajando para cumplir el compromiso: #NuevaLeyDePesca ! pic.twitter.com/RiUVbnV0t6 — Manuel José Ossandón (@mjossandon) 13 de marzo de 2018

"El senador Ossandón no puso exigencias. Conversamos y tuvimos coincidencias, que es muy distinto", dijo enfático, a propósito del diálogo que tuvo con su ex contendor en primarias para asegurarse el apoyo durante la segunda vuelta.

Sobre el caso específico de Alfredo Moreno, señaló: "Éste no es el tiempo de las candidaturas y me parece muy desafortunado que cuando un Gobierno recién se está iniciando algunos ya estén pensando en el sucesor. Ya vendrá el tiempo de los candidatos".