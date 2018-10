Diputada Camila Flores aseguró que la Brigada Ramona Parra mató gente durante la UP

La diputada de RN, Camila Flores, conocida por ser una defensora de la dictadura de Augusto Pinochet, aseguró que la Brigada Ramona Parra (BRP), colectivo de jóvenes muralistas, era un grupo extremista durante la Unidad Popular (UP).

El momento se vivió en medio de un debate en el programa "Mentiras Verdaderas" de La Red entre la parlamentaria y el alcalde (PC) Daniel Jadue, el ex diputado y ex candidato presidencial José Antonio Kast, el diputado (MA) Gonzalo Winter, sobre el polémico homenaje al ex brigadier Miguel Krassnoff en la Escuela Militar.

Jadue señaló que "a los comunistas los iban a sacar de las casas y los masacraban" durante la dictadura militar.

Ante esto, Flores dijo "y acaso los comunistas no lo hacían en el Gobierno de la Unidad Popular con las personas (...) El MIR, el Frente Manuel Rodríguez y la (Brigada) Ramona Parra y todos esos grupos extremistas. También pues, ¿cuántos muertos?".

Tras esta afirmación, el alcalde de Recoleta le aclaró a Flores que la Brigada Ramona Parra solo se dedicaba a pintar murales.

Mientras @danieljadue contaba como en Dictadura a los comunistas los iban a sacar de sus casas, @Cami_FloresO dijo que en la UP también pasaba eso y nombra al "MIR, al FMR (FPMR que nace el 83) y la (Brigada) Ramona Parra". Sí, la brigada de pintura... Ese nivel 🤦🏻‍♂️ #ContraCaraMV pic.twitter.com/9xamIq2vfA — Vagabundo ilustrado (@vagoilustrado) 16 de octubre de 2018

La Brigada Ramona Parra es un reconocido grupo organizado de jóvenes muralistas, precursor del arte en el espacio público en nuestro país, cuyo objetivo es plasmar mensajes relacionados a la ideología política de la izquierda chilena.

La legisladora por la Región de Valparaíso, quien cumple su primer periodo parlamentario y hasta ahora sólo es conocida por sus afirmaciones polémicas, que ejercitó desde el periodo de campaña.