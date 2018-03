Oposición critica presencia de Alberto Cardemil en el Gobierno de Piñera

La designación de Alberto Cardemil, ex subsecretario del Interior de la dictadura y ex diputado RN procesado por el caso Penta, como secretario regional ministerial de Hacienda en el Maule, no dejó indiferente a la oposición.

Luego de la foto oficial del intendente Pablo Milad junto a su gabinete regional, que cuenta con un 33 por ciento de mujeres y en su mayoría varones abogados e ingenieros, los senadores de la ex Nueva Mayoría reaccionaron con dureza ante el nombramiento.

"Nos parece lamentable que el Gobierno de Sebastián Piñera haya designado a Alberto Cardemil. Estamos hablando de alguien que estuvo directamente vinculado con la dictadura", dijo el senador por el Maule y presidente nacional del Partido Socialista, Álvaro Elizalde.

El ex ministro de Michelle Bachelet recordó que se trata de "el subsecretario del Interior que retrasó los cómputos oficiales la noche del plesbicito" de 1988.

"No se construye un mejor futuro recurriendo a personas que representan los peores episodios de nuestra historia", acotó Elizalde.

Los ex diputados Cardemil y Germán Verdugo son ahora seremis de Hacienda y Justicia en el Maule. (Foto: Jaime Morales Amaya)

El nombramiento también provocó la reacción de la senadora DC Ximena Rincón, que, si bien tuvo palabras de reconocimiento para la mayor parte del nuevo gabinete regional, sí se detuvo en el nombre de la seremi de Hacienda.

"El llamado a la unidad que hace el Presidente Piñera no se condice con nombres que claramente no suman en ese objetivo. Nadie puede olvidar la trayectoria y el rol de Cardemil en la época dura de nuestro país", dijo la parlamentaria.

A través de su cuenta de Twitter se manifestó también el alcalde comunista de Recoleta Daniel Jadue, quien apuntó al "macabro rol" del ex funcionario de la dictadura.

Que Alberto Cardemil sea el nuevo SEREMI de Hacienda en el Maule es una burla para la democracia, no olvidar su rol macabro en la dictadura militar y su actual brillantes tributaria #nohaytiemposmejores https://t.co/tP3Kt54MY7 — Daniel Jadue (@danieljadue) 21 de marzo de 2018

"No es tema"

Ante estas opiniones, el mencionado Cardemil respondió que "en Chile nos necesitamos todos, los que estuvimos con el gobierno militar y los que no".

"Esto no es tema. Yo soy militante y fundador de Renovación Nacional, ex diputado y representante del Chile republicano", alegó.