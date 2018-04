Piñera: Combatir el terrorismo y la violencia es la mejor forma de defender los DDHH

En el marco de la Cumbre de las Américas, el Presidente Sebastián Piñera aseguró que los Estados tienen la obligación de combatir el terrorismo y la violencia para defender de manera debida los derechos humanos.

El Mandatario lamentó los hechos de violencia registrados en Colombia y Ecuador, enfatizando que "los Estados, los países y los gobiernos tienen la obligación -no solamente el derecho- de combatir el secuestro, el terrorismo, la violencia, con toda la fuerza de la voluntad y con todo el rigor de la ley".

"Digo este mensaje porque hay algunos en nuestro país que han tenido una actitud muy ambigua en esta materia", disparó.

"Yo creo que combatir el terrorismo, combatir la violencia, es la mejor forma de defender los derechos humanos, la democracia, la paz y la tranquilidad de todos los chilenos", manifestó.

Reuniones bilaterales

Piñera, acompañado por el canciller Roberto Ampuero, se reunió durante esta jornada con el presidente de Perú, Martín Vizcarra, y el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

"Mañana nos vamos a reunir con los presidente de Colombia, Brasil, de Estados Unidos, Jamaica y Haití, en reuniones bilaterales que están programadas. En el caso de EEUU, con el vicepresidente, por la ausencia del presidente Trump", precisó.

Al ser consultado sobre si la migración será una de los temas tratados, Piñera apuntó que se busca "tener una política moderna de migración, que permita la migración en forma ordenada, regulada y segura".

"Eso es algo que comparte la inmensa mayoría de los chilenos y en esta materia quiero ser muy claro: Chile siempre ha sido un país abierto y acogedor con la migración, pero con los migrantes que vienen a Chile cumpliendo nuestras leyes", dijo.

Instó a Venezuela a "recuperar la democracia"

Piñera también se refirió a la situación actual en Venezuela, aseverando que allí "no se respetan los principios básicos de la democracia, no se respeta la independencia ni la separación de poderes, no se respeta el Estado de Derecho, no se respetan los derechos humanos, hay presos políticos".

"Frente a esa situación, todos los países que somos democráticos tenemos que unir fuerzas para ayudar al pueblo venezolano a recuperar su democracia y su libertad", dijo.

"Le pedimos encarecidamente al presidente Maduro que reconozca la crisis humanitaria en su país y que permita que los países que quieren colaborar puedan colaborar para mitigar y atenuar los sufrimientos que está viviendo el pueblo venezolano", agregó.

Finalmente, Piñera instó a Maduro a "que no insista en el camino de una elección que no es legítima y que no va a ser reconocida por los países verdaderamente democráticos del mundo, y que se reencuentre con los verdaderos caminos de la democracia, que parten por respetar los derechos humanos y liberar a los presos políticos".