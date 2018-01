Concepción: Sancionan a médico que redactó informe de comunera que dio a luz engrillada

El Tribunal de Ética del Colegio Médico de Concepción resolvió aplicar una amonestación a Enrique Morales Castillo, en su calidad de integrante del Departamento de Derechos Humanos del gremio y quien realizó un informe en que se acreditó el trato inhumano a Lorenza Cayuhán, comunera que dio a luz engrillada en la Clínica Sanatorio Alemán en 2016.

De acuerdo al fallo, al que tuvo acceso Radio Cooperativa, los profesionales Ana María Rosas, Marcelo Maturana, Paula Vergara e Igor Silva, intervinientes en el parto, denunciaron que no fueron consultados en el marco del protocolo de Estambul, informe que se evacuó con las versiones de la afectada, su madre y la ficha clínica, sin consultarles a ellos.

La decisión fue criticada por la defensora penal penitenciaria, María Cristina Melgarejo, quien aseguró que "es errada porque se le está condenando por no haber entrevistado a los médicos que intervinieron en el parto".

"Lo que él vino a hacer es un informe a Lorenza conforme a un protocolo que se basa esencialmente en la declaración de la víctima, no obliga a tomar la declaración en base a todas las personas involucradas porque él no actúa en calidad de juez", agregó.

El informe fue la base para el pronunciamiento posterior de la Corte Suprema, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y la mención de la Presidenta Bachelet al momento de anunciar cambios en los procedimientos de Gendarmería.

Tribunal de Ética del Colegio Médico Concepción sancionó al dr Enrique Morales, del depto. de DD.HH. que realizó el protocolo de Estambul a Lorenza Cayuhán, y que estableció el trato inhumano, a raíz de denuncia en su contra por doctores del Sanatorio Alemán que asistieron parto pic.twitter.com/d2izybwrTW — Cristofer Espinoza (@CEspinozaQ) 6 de enero de 2018

Defensa apelará a nivel nacional

Según Amaya Alves, abogada de Morales, "aquí claramente no hay una falta ética. El doctor Morales actuó de acuerdo al protocolo de Estambul y de acuerdo a las normas éticas. A mí me parece que aquí hay otros problemas que me parece que son importantes de poner a la luz".

"Aquí ha habido otras presiones e intereses, por lo que confío que el Colegio Médico, a nivel nacional, esté libre de estas presiones locales y pueda evaluar con más imparcialidad", aseveró.

La sanción al médico es de primera instancia, por lo que será apelada a nivel nacional.