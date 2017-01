Corte de Apelaciones revisa recurso a favor de machi Francisca Linconao

La Corte de Apelaciones de Temuco analizó este jueves el recurso de amparo interpuesto a favor de la machi Francisca Linconao, imputada en el caso Luchsinger Mackay y que lleva 14 días en huelga de hambre.

El abogado Jaime López, quien representa a la mujer de 60 años, precisó que esperan cambiar la medida cautelar de prisión preventiva y que se decrete el arresto domiciliario.

Ingrid Conejeros, vocera de Linconao, manifestó que "esperemos que hoy día se pueda dar una resolución a este caso y que la machi pueda esperar en su casa como debe ser y que se recupere de alguna forma, porque también sabemos que hay daños que pueden ocurrir en cualquier momento y que tememos que esos daños sean irreversibles".

"Los médicos lo han dicho en el caso de la machi, su huelga de hambre no se puede extender por mucho tiempo", aseguró.

Tras la audiencia, la revisión del recurso quedó en acuerdo por 24 horas y se dará a conocer este viernes.

En El Primer Café, el abogado constitucionalista Jorge Correa Sutil comentó que "hay un asunto técnico, yo creo que la machi debiera estar libre en razón jurídica. Lo que la Constitución establece una regla especial y excepcional, dice que en el caso de los delitos terroristas, para que se otorgue la libertad es necesaria la unanimidad de los jueces en la Corte de Apelaciones".

"Basta un voto en contra para que la persona no pueda gozar de libertad, pero la Constitución dice 'otorgue la libertad'. Aquí se discutía cambiar la cautelar de prisión preventiva por arresto domiciliario, entiendo que hubo un solo voto en contra de cambiarla", dijo.

"Siendo así, lo que la Constitución dice es que para liberarla tiene que haber unanimidad pero no para cambiar la medida cautelar", sostuvo Correa Sutil.

Caso Luchsinger-Mackay: Corte de #Temuco escucha alegatos en recurso de amparo interpuesto en favor de la machi Francisca Linconao. pic.twitter.com/DKfTW6Zy7R — Poder Judicial Chile (@PJudicialChile) January 5, 2017

Por su parte, la dirigenta de la Multigremial de La Araucanía, Angélica Tepper, manifestó que "la señora Linconao no tiene que presionar, al contrario ella debería cuidar de su salud y no oponerse en huelga de hambre. Hay que dejar que la justicia opere y si en algún momento dado se decreta otra medida, que sea la justicia la que decreta esto y no ella poniendo en riesgo su salud".

Durante esta jornada, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Branislav Marelic, visitará a Linconao y se reunirá con los integrantes de la Multigremial.

Mientras tanto, parlamentarios de Chile Vamos se reunieron con el ministro Mario Fernández en La Moneda, oportunidad en la que manifestaron su preocupación por la violencia en La Araucanía.

La senadora Jacqueline Van Rysselberghe (UDI) comentó que "ellos se sienten profundamente dolidos y ofendidos con el Gobierno, abandonados. La machi Francisca Linconao está acusada y querellada, y autoridades de Gobierno en la región fueron a ver a la machi".

Alberto Espina (RN) dijo que "empezó una imputada y ahora son cuatro más los que están en esa condición de iniciar una huelga de hambre. Aquí hay una presión para que este juicio se dilate, se demore y aquí vamos a tener a las víctimas del caso Luchsinger-Mackay abandonados".