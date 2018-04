Emilia Nuyado: Celestino Córdova no ha pedido que le rebajen la sentencia

La diputada mapuche-hulliche Emilia Nuyado (PS) sostuvo que Celestino Córdova "no ha pedido que le rebajen la sentencia" al comentar, en conversación con Cooperativa, la huelga de hambre que el machi condenado a 18 años de cárcel por el crimen del matrimonio Luchsinger-Mackay realiza hace 83 días.

Entrevistada en Lo Que Queda del Día, la parlamentaria afirmó que "Celestino está conciente que va a tener que cumplir esta condena mientras no se tengan que revisar en las instancias que corresponda la situación de su sentencia, pero lo único que está solicitando, y le ha pedido a Gendarmería, al ministro de Justicia, al actual Gobierno y al Gobierno pasado, es su salida al rewe".

La legisladora explicó que "él necesita renovar la fuerza ante las divinidades del pueblo mapuche, como él es un guía espiritual del pueblo mapuche necesita ir al rewe, y ese permiso le ha sido denegado. Su primera solicitud la ingresa en el mes de enero, posteriormente la ingresó en marzo, a la actual administración".

"Lo que el está solicitando son 30 horas, que es lo que él ha definido, y él no está pidiendo que si mañana lo autoriza Gendarmería, él sale inmediatamente; sino que hay tiempos que tienen que ver con el ciclo lunar, para un día de luna menguante o luna llena él está haciendo aquella solicitud", detalló Nuyado.

La diputada añadió que los comuneros mapuche "de acuerdo a sus manifestaciones culturales y religiosas, debieran tener la autorización, pero no se le ha querido escuchar. (...) Él no va a deponer la huelga, porque no ha encontrado ninguna señal de parte de la actual administración, como tampoco la encontró en la administración anterior".

Nuyado enfatizó que "la señal la tiene que dar el Gobierno, tiene que haber una comprensión, tiene que haber un diálogo y esperamos que eso se pueda suscitar".

La autoridad concluyó precisando que "él no ha pedido que le rebajen la sentencia, él está pidiendo un trato para marcar un precedente para quienes son pertenecientes a pueblos indígenas y que deben tener un trato distinto dentro de los centros penitenciarios. No significa que el trato sea mejor que todos los demás, sino que por el tema de la espiritualidad".

Alcaldes mapuche: Es necesario ponerse en sintonía con lo que está ocurriendo

En tanto, el alcalde de Renaico, Juan Carlos Reinao, presidente de la Asociación de Municipalidades con Alcaldes Mapuche, sostuvo que "hoy día es necesario ponerse en sintonía con lo que está ocurriendo en la región".

La autoridad comunal añadió que "los días de huelga que tiene el machi Celestino es un tema que tenemos que abordarlo y como organización de municipalidades con alcaldes mapuche no podemos estar ausentes frente a esta realidad".

Reinao apuntó que "el machi Celestino está pidiendo que se le dé el derecho, haciendo uso del Convenio 169, que Chile lo ha ratificado con la OIT, a hacer una actividad ceremonial que es propia de su cultura".

Este viernes, en la cárcel de Temuco, Córdova recibirá la visita de cuatro miembros de la comisión de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas de la Cámara Baja, entre quienes se encuentra la diputada Emilia Nuyado.