Alcalde de Arica anunció acciones legales tras polémico titular de diario local sobre violaciones

El alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, anunció que tomará acciones legales tras las declaraciones vertidas por el diario de circulación local "Chinchorro", medio que colocó como uno de sus titulares "Alcalde de Arica violaba niños", sin contextualizar la afirmación.

El rotativo publicó una crónica sobre un alcalde de "hace 50 años atrás" que presuntamente cometió actos de índole sexual contra menores de edad, todo sabido por autoridades de la época.

La máxima autoridad comunal enfatizó que la lectura da paso a la interpretación, debido a que a un costado del titular aparece una fotografía editada de Espíndola aludiendo a otra noticia, lo que consideró como un ataque personal tanto a su persona como a la administración que dirige.

"A todas luces se infiere a una intención de dañar mi honra, acción que supera el umbral de la decencia y que está lejos del ejercicio profesional del periodismo deseado. No corresponde naturalizar estos hechos que hoy me afectan, pero que más adelante podrán afectar a otros", señaló Espíndola a través de un comunidado leído en compañía de concejales, funcionarios y dirigentes sociales.

Este es el titular del diario Chinchorro de #Arica, que llevó al alcalde Gerardo Espíndola a anunciar acciones legales. Afuera del Consistorial, dirigentes sociales quemaron el rotativo en rechazo al medio @Cooperativa pic.twitter.com/k3jGZr9slQ — Jorge Morin (@JorgeMorinD) 12 de octubre de 2018

Medio con fondos regionales

Durante la conferencia salió a la palestra el origen del medio de comunicación, rotativo que es financiado de manera parcial con el Fondo de Medios entregado por el Gobierno.

"Hay que hacer una reflexión en cuanto a los auspiciadores, quienes colocan finalmente recursos para que medios como este, hoy día existan", señaló el edil. Respecto a lo mismo, la presidenta regional del Colegio de Periodistas, Patricia Gálvez, apuntó sus dardos a la falta de profesionales en medios de prensa que postulan a financiamiento, lo que debiese ser requisito.

"En este 'pasquín' no trabaja ningún periodista profesional, lo quiero dejar bien en claro. Son personas, que no tienen formación profesional, por lo que es importante aclararlo para que no nos pongan a todos dentro del mismo saco", enfatizó.

El diario "Chinchorro" ya había estado en la polémica este 2018, luego que en una edición de junio pasado publicara una imagen de la actriz nacional Daniela Vega, realizando un comentario que generó el rechazo general a través de redes sociales.