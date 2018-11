Patricio Marín, quien fuera jefe de la Unidad de Inteligencia Policial de Carabineros en Temuco, desde donde se implementó la llamada "Operación Huracán", culpó este martes a Álex Smith de haber engañado al Alto Mando de Carabineros y a toda la oficialidad de área en La Araucanía.

En la audiencia de formalización de cargos contra el ex uniformado -que continuará este miércoles-, Marín afirmó que "él (Smith) debería dar explicaciones respecto al tema, no nosotros, no yo, no mi general (Gonzalo) Blu, por ningún motivo".

"Creíamos plenamente en que este sistema (la aplicación Antorcha) funcionaba, por eso se hizo todo lo que se hizo. Las liberaciones, los informes, los peritajes, las detenciones. Insisto, nosotros creíamos plenamente en este sistema que dijo que funcionaba el señor Smith", declaró.

El fiscal del caso, Carlos Palma, solicitó prisión preventiva para el ex uniformado.