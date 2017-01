Exportadores por críticas de la Sofofa: No se puede llevar a extremos esta situación

"Comparto la preocupación de la Sofofa, tal vez no comparto algunas frases", remarcó Ronald Bown.

El presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile (Asoex), Ronald Bown, comentó en El Diario de Cooperativa las recientes críticas de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa) al Gobierno por la situación en La Araucanía y llamó a una "relación cordial" y a "más diálogo y soluciones concretas".

Sobre el planteamiento de la Sofofa, Bown aseguró que "no lo debería compartir, porque la verdad es que creo que las autoridades están haciendo esfuerzos, lo que sí comparto es que hay un problema bastante serio, grave, sin solución desde hace más de una década en que ya se avizoraron algunos problemas, pero no comparto el hecho de que no exista Estado de Derecho".

"Ahora, que las autoridades, que Chile en general no haya acometido de una manera eficiente soluciones para lograr la paz social que se requiere en este tipo de situaciones, evidentemente que es una realidad y comparto la preocupación de la Sofofa, tal vez no comparto algunas frases", añadió.

El dirigente empresarial remarcó que "yo creo que la relación entre Estado y empresarios tiene que ser también una relación cordial. Aquí no se puede llevar a extremos una situación que evidentemente requiere de la participación de todos".

"Lo que tiene que haber es más diálogo y soluciones concretas, no un diálogo que sea efímero, tiene que ser un diálogo que lleve a soluciones concretas de largo plazo", concluyó.