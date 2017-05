Intendente de La Araucanía negó estar pensando en renunciar

El intendente de la Región de La Araucanía, Miguel Hernández Saffirio (DC), negó estar pensando en la posibilidad de renunciar al cargo.

La autoridad regional ha sido objeto de críticas durante las últimas horas a raíz de los nuevos atentados contra camiones -que llevaron al Gobierno a invocar La Ley Antiterrorista- y a una entrevista en la que confesó sentirse "un poco débil, de repente con dificultades para tomar decisiones".

"La vida está llena de momentos. Si estuviera cansado, si estuviera agotado, si estuviera sin ganas, no estaría aquí", dijo esta Hernández esta mañana.

"Hoy día sigo representando, como corresponde, al Gobierno de la Presidenta Bachelet. Eso es lo que me corresponde. Yo soy representante de la Presidenta Bachelet, el día en que ella crea, considere que yo no la represento como es debido, será ella la que tome una determinación", afirmó.

El ex diputado también criticó a los periodistas a propósito del revuelo provocado por las declaraciones referidas: "Parece que ustedes creen que los políticos no podemos ser honestos. Yo tuve una reflexión de honestidad personal, y con eso me quedo", sentenció.