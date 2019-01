No se logró acuerdo para "bajar" toma en Municipalidad de Ercilla, luego que no se concretara la reunión que los comuneros esperaban realizar con el alcalde José Vilugrón.

La toma, que lleva más de una semana, se continuará de manera indefinida.

Según explicó el werkén vocero de la toma, Rodrigo Curipán, "el alcalde hoy se negó, lamentablemente. No hay aquí un tema de querer causar daño físico, sino lo que tenemos que hacer es aclarar esto. Si nosotros no hacemos esto, significa que estamos validando a un alcalde que en realidad no está con nosotros y que tampoco está por resolver los problemas, sino por agudizarlos y eso es grave".

"Lo que vamos a buscar ahora es que él definitivamente se tiene que ir y eso es lo que queríamos decirle. Le queríamos decir 'alcalde, usted tiene que renunciar. No tiene ninguna posibilidad de seguir gobernando aquí porque los mapuche no confiamos en usted'", manifestó.

ERCILLA:

No se efectuó la reunión entre alcalde Vilugrón y comuneros que mantienen tomado el municipio. Dirigentes mapuche acusaron manipulación mediática. La toma sigue indefinidamente.@Cooperativa #CooperativaOpina pic.twitter.com/ez9ZUrIIfA — Claudio Arévalo (@arevaloprensa) January 3, 2019

Mientras que Vilugrón dijo que no se dieron garantías para un diálogo en tranquilidad, agregando que informará al Gobierno de lo sucedido para ver los pasos a seguir para desalojar a los comuneros.

"Estoy obligado a comunicarlo a la autoridad de Gobierno y ellos verán lo que han hecho por las disposiciones de flagrancia que ellos ya han estado haciendo desalojo en otros lugares. Yo lo voy a comunicar, las facultades son de ellos", indicó.

Recalcó que conversará con "las autoridades de Gobierno precisamente para ayudar a destrabar este conflicto que, lamentablemente, lo único que nos ha traído ha sido retrasos".

En tanto, en Collipulli, se mantiene la toma en el municipio y se esperan reuniones durante la jornada de este viernes.

Ataque incendiario en Collico

En tanto, se registró otro ataque incendiario en la comuna de Ercilla, esta vez en el sector de Collico.

El hecho afectó a una van que transportaba brigadistas vinculados a la Conaf y ocurrió en un camino secundario.

No hubo lesionados ni aún se detiene a los responsables. Carabineros mantiene un amplio operativo en la zona.