Pedro Cayuqueo y caso Catrillanca: "El gran damnificado es el ministro Moreno"

El periodista y escritor mapuche Pedro Cayuqueo aseguró que "el gran damnificado" tras la muerte de Camilo Catrillanca es, en el plano político, el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, pues la recuperación de confianzas será "muy difícil".

"Desde mi rol como de analista de lo que está sucediendo en el mundo indígena y chileno, yo observo que aquí el gran damnificado es claramente Alfredo Moreno en su camino de diálogo y de búsqueda de algunos acuerdos", aseguró Cayuqueo a Una Nueva Mañana.

Sin embargo, "viéndolo con perspectiva, quizás no es malo que ese camino se vea torpedeado, porque -al fin y al cabo- no se puede pretender abordar este tema con estas dos líneas paralelas, que es la represión y el diálogo, o la zanahoria y el garrote. Eso no tiene ninguna lógica bajo la perspectiva mapuche", comentó.

"Desde la perspectiva cultural mapuche tíú estableces un acuerdo, un diálogo, un parlamento, y la palabra es sagrada", explicó.

En esa línea, "quizás es bueno un quiebre de confianzam porque transparenta las cosas y transparenta que la sociedad chilena -la clase política en particular- no está preparada para enfrentar este tema, y serán futuras generaciones las que verán quizás la posibilidad de un acercamiento real con el mundo indígena", manifestó.

[Audio] #NuevaCooperativa Cayuqueo acusó "infantilismo y estupidez brutal" en el debate de temas indígenas https://t.co/eXhGHk666v pic.twitter.com/71tzkwROm5 — Cooperativa (@Cooperativa) November 19, 2018

"La muerte del heredero"

El autor también profundizó en la figura de Camilo Catrillanca y de su familia dentro de la actual cultura mapuche.

Según recordó, el padre de Camilo, "Marcelo Catrillanca, fue uno de los primeros mapuche perseguidos por el Estado en la década pasada que se declaró en la clandestinidad".

Además, su abuelo, "el lonco Juan Catrillanca, (es) todavía más reconocido: él es no solamente el lonco del territorio, él es lo que se llama ñizol lonco; sería un primus inter pares, el lonco de loncos... De larga trayectoria, en tiempos de dictadura, de mucha ascendencia, no solamente en Ercilla sino en distintos territorios".

Desde este punto de vista, "la muerte de Camilo es la muerte del heredero; es la muerte de quien, probablemente, era el recambio generacional en el linaje de aquella familia".

"Estamos hablando no de cualquier mapuche. Todas las vidas mapuche valen lo mismo, pero en términos culturales, aquí se afectó a una familia con una ascendencia y un linaje bastante importante en nuestra cultura", sentenció.