Piñera y Guillier se enfrentan por "terrorismo" en La Araucanía

Este sábado los candidatos presidenciales Sebastián Piñera (Chile Vamos) y Alejandro Guillier (Nueva Mayoría) se acusaron mutuamente de no saber en qué consiste el concepto de terrorismo, en el marco de la discusión por los hechos de violencia que se registran en La Araucanía.

Guillier, senador y candidato del PR, PS, PC, PPD y MAS, aseguró que "le hacen un flaco favor a La Araucanía decir que hay terrorismo. ¿Quién va a invertir un peso en La Araucanía si siguen con ese discurso? Van a producirle un daño y una estigmatización además al pueblo mapuche".

"Cuando son hechos de violencia graves, el Estado tiene que imponerse, pero no empiecen a generar el estigma de terrorismo en Chile porque no tienen idea de lo que es terrorismo. Esto no es ni el ejército ISIS, ni Al Qaeda. Por favor pongámonos en las proporciones y resolvamos el problema políticamente donde corresponde", añadió.

Ante esto, Piñera -candidato de la UDI, RN y el PRI- respondió que "en primer lugar, yo no sé en qué mundo vive el senador Guillier porque definitivamente lo que ocurre en La Araucanía es terrorismo hace mucho tiempo y se debió haber aplicado la Ley Antiterrorista hace mucho tiempo".

"Pero además, de acuerdo a la tesis del senador Guillier, los atentados a las Torres Gemelas en Nueva York, los atentados en París, los atentados en Manchester, los atentados del Estado Islámico no serían terrorismo", cuestionó.

Por ello le envió un mensaje al parlamentario: "Yo le diría al senador Guillier dos cosas, primero que se informe mejor y segundo que vaya a La Araucanía para que entienda lo que está pasando en materia de terrorismo".

PPD: El problema de La Araucanía es político

En medio de este debate, el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, declaró que "el debate que él (Guillier) planteó ayer sobre el problema en La Araucanía, el cual no es en esencia ni un problema de seguridad pública, ni social, ni de terrorismo; es en esencia un problema político, de incorporación de lo que son hoy día las demandas de un pueblo mapuche que ha sido históricamente postergado y que tenga representación política, y que se entienda como un problema sistémica, son parte de las cosas que se van a discutir".

En la misma línea, y a través de un comunciado, el senador del PPD Jaime Quintana sostuvo que "lo que ha dicho Alejandro Guillier es algo que tiene sustento. El único terrorismo que se ha podido demostrar judicialmente es lamentablemente el terrorismo de Estado en nuestra historia reciente".

"Lo que la gente de la Región de la Araucanía quiere es paz, vivir en tranquilidad y las recetas de los políticos tradicionales invocando permanentemente la Ley Antiterrorista no ha sido eficaz ni ha dado resultados", puntualizó.

La discusión que podruce un día después de que el Gobierno descarta declarar estado de excepción en La Araucanía, petición que había sido realizada por camioneros.