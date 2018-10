Corte de Valparaíso acogió recurso del INDH por golpiza de gendarmes a reos

La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de amparo presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), tras la golpiza que sufrieron dos internos de la cárcel de Valparaíso de parte de gendarmes que los separaron tras una pelea registrada el 30 de septiembre.

Según contó el director del INDH en Valparaíso, Fernando Martínez, "cuando Gendarmería entra al módulo 105, finalmente, termina reduciendo y poniendo sentados contra la pared a 30 ó 40 internos y empiezan a golpearlos estando ellos reducidos en forma absolutamente injustificada".

"Si un interno está reducido, no está participando de una pelea, no está realizando nada contra el reglamento penitenciario, no hay ninguna necesidad de golpearlos indisciminadamente con palos y patadas en donde sea que caigan", explicó.

En el fallo de la Corte se alude que "Gendarmería debe velar por la salud de ellos (los internos) y que, en este caso, la actuación institucional excedió los límites y atribuciones contenidos en su reglamento".

Tras la golpiza de los gendarmes, al menos seis internos sufrieron lesiones y otros 18 fueron confinados en celdas de aislamiento.