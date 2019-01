Funcionaria de Cesfam fue agredida por evitar golpiza a mujer en silla de ruedas

Una funcionaria del Centro de Salud Familiar de Boca Sur, en San Pedro de la Paz, fue agredida por una paciente, y asegura que el ataque ocurrió porque le dijo a ésta que dejara de golpear a su propia madre, quien estaba en silla de ruedas.

"Le estaba pegando a su mamá. Yo le dije que no tenía por qué pegarle de esa forma, si la señora estaba postrada en una silla de ruedas, y entonces me dice que (por) qué me metía yo", relató la trabajadora afectada, quien pidió reserva de su identidad.

"En eso trato de zafarme de ella y abrir la puerta, tira la silla y alcancé a zafar", contó la mujer, que al salir llamó a la policía, que, precisamente se encontraba en el lugar.

"Justo estaba Carabineros ahí. En eso entramos al box, yo me doy vuelta y la señora me empezó a agredir", recordó.

La agresora, una mujer de 46 años, fue formalizada por la falta de lesiones leves y accedió a la suspensión condicional del procedimiento con la obligación de no acercarse a la víctima, fijar un domicilio y dar aviso a la autoridad si se cambia.

