Padre de Tamara Zurita: Creo estar seguro que ella no se quiso hacer daño

Andrés Zurita, padre de Tamara Zurita, la joven desaparecida el 25 de septiembre en Chiguayante, habló sobre las tareas de búsqueda y descartó que la joven haya atentado contra su vida y que más bien se inclina a pensar en la participación de terceros en este caso.

En conversación con Una Nueva Mañana, el progenitor sostuvo que hasta ahora hay pocas pistas sobre el paradero de la joven, lo que complica la búsqueda.

"Creo estar seguro que no atentó contra ella misma, cada vez creo que ella no se quiso hacer daño", dijo Zurita, quien añadió que "estoy creyendo más eso", respecto a una eventual acción de terceros.

"Podía tener pena o algo más, pero llegar a ese extremo no creo, porque igual tenía hartas cosas que estaba haciendo", añadió.

Andrés Zurita además ahondó en la tristeza que manifestó la joven antes de desaparecer, relacionándola con un suceso ocurrido en el colegio básico con un compañero de curso.

Zurita dijo que el último día la vio "como todos los días, el día anterior y el lunes había andado con penita por un cuento que siempre se acuerda de su amigo de básica que falleció hace ocho años, siempre lo recordaba y siempre en estas fecha andaba media bajoneadita, pero siempre fue dos días antes, un día después que andaba tristona por eso".

"Fue un amiguito que falleció de forma bien sorpresiva en quinto básico. Eran tres o cuatro compañeros de colegio que siempre se juntaban en la casa, para los cumpleaños de Tamara, eran bien unidos. Al curso entero lo marcó, porque fue de un día para otro y a ella la marcó harto", relató.

El último contacto

Además, comentó que "el último contacto con ella fue ese día cuando me despedí antes de salir al trabajo a eso de las 12 del día y pasé a despedirme a su pieza y le insistí que viera su hora para el oftalmólogo, porque tenía un control a la vista".

"Después en la tarde la llamé para ver si había ido y ahí no me contestó el teléfono, pero eso fue cerca de las 3 de la tarde. Ahí llamé a la casa, hablé con mi otra hija y me dijo que ya se había ido al consultorio, había salido hace poquito", agregó.

Asimismo, se refirió a los audios de WhatsApp de su hija que se dieron a conocer hace un tiempo, los que estaban dirigidos a un amigo de ella llamado Nicolás, y planteó que eventualmente ese joven puede saber algo más de lo que ha declarado.

"Nos enteramos de cositas y que puede saber algo más, lo mantenemos en reserva con mi señora porque es de nosotros, pero va a quedar a conciencia de él, si sabe algo más él va a llevar el karma de que no quiso colaborar más, pero tampoco lo queremos presionar porque se puede encerrar más o si sabe algo se va a negar más", comentó.