Primer ministro de Canadá pidió suspender firma del TPP

El ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, informó que el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pidió suspender la firma del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés), pese a que hasta anoche había consenso entre los 11 países que integran las negociaciones.

"Había hasta anoche un acuerdo para firmar una declaración y suscribir el TPP 11. Hoy día el primer ministro de Canadá ha pedido más tiempo. Como esta es una iniciativa conjunta, se ha decidido a hacer un esfuerzo adicional para llegar al consenso que se requiere", dijo Muñoz.

Estas reuniones por el TPP se dan en el marco de la cumbre de líderes de la APEC que se desarrolla en Vietnam.

"El ministro de Comercio (de Canadá) estaba de acuerdo anoche con el texto acordado. Pero el primer ministro quería ir más allá", añadió el canciller Muñoz, que situó las discrepancias en cuestiones relacionadas con la propiedad intelectual e internet.

Esta tarde estaba prevista una reunión entre los líderes de los once países -Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam-, pero, según la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, no se llegó a celebrar por la ausencia de Trudeau.

El fiasco en las negociaciones rompió las expectativas que se habían ido creando durante la semana en Danang, cuando representantes de casi todos los países negociadores habían expresado su esperanza de realizar un anuncio sustancial.

Este acuerdo de libre comercio quedó malherido después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decidiera retirar a EEUU el pasado enero, dos días después de su investidura, en cumplimiento de una promesa electoral.

"La firma puede ser en cosa de semanas"

Sin embargo, el canciller chileno restó importancia a las peticiones del país norteamericano y señaló que apenas afectan a las demás naciones negociadoras, aunque prefirieron dejarlas al margen durante esta ronda negociadora.

"Si bien a Chile no le complicaban, eran materias que preferíamos dejar fuera de un acuerdo donde no está Estados Unidos. Si hay algún ajuste que se tenga que hacer en función de las peticiones de Canadá, no afectarán a un paquete que ya para Chile es plenamente acertado", dijo el ministro.

El canciller se mostró esperanzado en suscribir el acuerdo lo antes posible y aventuró que "puede ser cosa de semanas".

"Canadá tiene todo el derecho en insistir en asuntos que son importantes para ellos. Así que se ha decidido dar un poco más de tiempo para que los cancilleres sigamos negociando y llegar a un acuerdo", dijo Muñoz.