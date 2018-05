Canciller Ampuero por situación de jóvenes detenidos en Malasia: "No queremos chilenos muertos"

El canciller Roberto Ampuero reiteró este viernes los esfuerzos del Gobierno de cara al juicio por homicidio que enfrentan dos jóvenes chilenos en Malasia, y en el cual arriesgan la pena de muerte si es que se les encuentra culpables.

Felipe Osiadacz y Fernando Candia llevan más de siete meses detenidos en una cárcel de Kuala Lumpur y aseguran que el crimen del que se les acusa fue una muerte accidental.

Según relatan los chilenos, los hechos sucedieron luego que un hombre que les pidió dinero los siguiera hasta el lobby del hotel en que se alojaban, donde rompió un espejo para atacarlos con un trozo de vidrio, donde se dio un forcejeo que terminó con la muerte del ciudadano malayo, versión que es apoyada por el recepcionista del hotel.

Este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores reiteró que "estamos entregando una asistencia jurídica y lo importante aquí es que vamos a seguir estando presentes".

"Malasia es un país soberano, tiene sus propios poderes tiene su justicia y el caso está en manos de la justicia. Como chileno manifestamos que en Chile no existe la pena de muerte y no queremos que haya chilenos muertos y no queremos que chilenos tengan que pagar cualquiera sea el delito tengan que pagar con su vida", agregó.

Si bien se espera que el juicio se concrete entre fines de mayo y junio, las audiencias han sido aplazadas en más de una oportunidad.

Abogado asesor dice que hay que apelar a otras estrategias ante falta de tratados

Los abogados que están viendo directamente el caso se encuentran en Malasia, sin embargo, Cooperativa habló con Juan Carlos Manríquez, que está asesorando desde Chile.

"Entre Malasia y Chile no existe un tratado de extradición ni tampoco un acuerdo de cooperación jurídica mutua, menos un acuerdo de entrega provisional de detenidos", precisó el letrado.

Por esto, "de los que se trata es de construir, conforme a los principios del derecho penal internacional, una situación que permita eventualmente lograr que estos niños sean entregados con compromiso de reciprocidad futura para cumplir acá una pena eventualmente rebajada", añadió.

"No tenemos un tratado con Malasia, pero sí tenemos relaciones económicas y consulares desde hace bastante tiempo, en consecuencia, no somos extraños", concluyó Manríquez.

Chahuán (RN) pidió redoblar esfuerzos para que tengan garantías procesales

Por su parte, el senador Francisco Chahuán (Renovación Nacional), integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, quien ha recibido en audiencia a los padres de los dos jovenes, reiteró que ellos "fueron atacados y en ese contexto estoy convencido además de su inocencia".

"Por eso hago el llamado a las autoridades chilenas para que hagan todos los esfuerzos necesarios para que en definitiva la justicia finalmente se imponga y en definitiva tengan todas las garantías procesales", enfatizó el parlamentario.