Seis mil chilenos en Islas Canarias arriesgan perder documentos

Un complejo e incierto escenario viven más de 6.000 chilenos residentes en la comunidad autónoma española de Canarias: la lejanía del archipiélago con el continente los tiene en riesgo de quedarse sin documentos.

De acuerdo a la corresponsal de Cooperativa en España, Carolina Espinoza, el problema que enfrentan los chilenos en las islas -que representan alrededor del 10 por ciento de los compatriotas que viven en el país ibérico- comenzó en enero, a raíz del cierre del consulado en la capital Santa Cruz de Tenerife.

La clausura de la delegación diplomática en la más extensa y poblada de las islas de la región canaria, imposibilita a los chilenos realizar tramites administrativos relacionados con nuestro país en todo el archipiélago.

Es así como el consejero de la Red Europea de Chilenos por los Derechos Cívicos y Políticos, Víctor Sáez, explicó que "en este momento hay más de 6.000 chilenos que están en situación de irregularidad, producto que no tiene las facilidades para poder renovar su documentación".

"La solución que ofrecen los consulados es que estas personas viajen a Madrid, con un costo mínimo de 300 euros de pasajes (unos 221 mil pesos chilenos), más estadías y más pasaporte; o sea estamos hablando casi de 500 euros por persona (unos 368 mil pesos)", criticó.

"El primer problema grave es que la gente que está con permisos de trabajo y residencia no pueden retirarlos desde la delegación del Gobierno; un segundo problema es que las personas que tienen que estudiar no pueden acceder (a la educación) por no tener documentación al día; tercer problema es que mucha gente no puede salir de las islas porque en algunas líneas áreas son muy riguroso de que tienen que tener documentos al día, el pasaporte", enumeró el ciudadano chileno.

Sáez concluyó que este problema "está creando un conflicto muy serio, donde los ciudadanos chilenos residentes en las islas sienten absoluta desprotección del Estado chileno, y eso es lo grave".

Posibles soluciones

Desde el consulado chileno en Madrid se plantean dos soluciones: una de emergencia, que es la implementación de un consulado a distancia, con un funcionario que viaje a la isla principal a resolver los temas más urgentes.

Sin embargo, los chilenos en Canarias son partidarios de una segunda opción: un consulado permanente que permita resolver de manera definitiva estos tramites que acompañan la vida de cualquier chileno en el extranjero.