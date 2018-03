Lily Pérez integra lista de candidatos a la veintena de embajadas disponibles

Después de la repartición de los ministerios, subsecretarías y cargos de primera línea en el Estado, las embajadas son un codiciado botín político de los partidos.

Si bien son cerca de 70 embajadas, nueve representaciones ante organismos multilaterales y el consulado general en Bolivia, todos de nombramiento presidencial, en la práctica se reducen solo a una veintena, porque esa es la proporción de "embajadores políticos" para cumplir la promesa de Sebastián Piñera de dar preeminencia a los profesionales -cerca 80 por ciento- del servicio exterior.

Entre esos aspirantes disponibles en los partidos -publica La Segunda- se mencionan a la ex senadora de Amplitud Lily Pérez, quien es cercana a Piñera, pero que genera anticuerpos en Chile Vamos, además de los ex diputados Germán Becker (RN), Rojo Edwards (Independiente) y otro ex parlamentario que no postuló en la última elección, Alberto Cardemil, este último vinculado al caso Penta.

Otros postulantes para asumir alguna de las delegaciones diplomáticas son quienes trabajaron en el capítulo de política exterior del programa de Gobierno de Piñera, donde sobresalen diplomáticos experimentados como Octavio Errázuriz y el jurista Hernán Salinas, actual asesor en el juicio en La Haya, además del ex embajador Sergio Romero, Milenko Skoknic y James Sinclair, quien fuera jefe de protocolo de Piñera.

Ante este panorama la presidenta de la Asociación de Diplomáticos de Carrera (Adica), Marta Bonet, sostiene que "más allá de los listados que puedan confeccionar los partidos políticos, confiamos en que el nuevo gobierno no destine los cupos diplomáticos para pagar favores ni convertir a la Cancillería en un premio de consuelo para los parlamentarios no reelectos".