El pasaporte chileno se convirtió en el más poderoso de América Latina, según reveló la nueva clasificación anual de la consultora internacional Henley & Partners. Con el documento, se puede ingresar a 161 países sin necesidad de visa.

En el listado, de los que abren más puertas en el mundo, el chileno aparece en el puesto 16, igualado con Hong Kong. En la casilla 17 aparece Brasil (160 países), mientras que en la 18 está Argentina con 158 naciones.

Según el último listado de la consultora, conocido como "Passport Index" y publicado en julio, Chile aparecía en el puesto 15, pero con solo 143 países que recibían a sus ciudadanos sin gestionar una visa. Brasil estaba en el 13 y Argentina en el 14.

En 2018, el primer lugar del ranking corresponde a los pasaportes de Singapur y de Japón. Ambos permiten a sus titulares viajar sin visado a 180 países. El documento alemán bajó al segundo lugar, permitiendo el acceso sin visado a 179 países.

En el otro extremo de la lista se encuentra Afganistán, cuyos ciudadanos solo pueden viajar a 24 países sin necesidad de visado.

