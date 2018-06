Venezuela enrostra a Chile la constitución de Pinochet en duro round en la OEA

Un duro round se vivió este lunes en la 70 Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) que tuvo de protagonistas a los cancilleres de Chile, Roberto Ampuero, y de Venezuela, Jorge Arreaza.

Durante la cita, que concluye este martes, Arreaza condenó que el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, diera órdenes a los países "agrupados contra Venezuela" la orden de suspender a su país de la OEA.

Arreaza acusó "cinismo" por parte de los países del organismo. "Nosotros nunca volveremos a ser colonia de nadie", remarcó el canciller quien llamó a respetar el resultado de las últimas elecciones, que ratificaron a Nicolás Maduro en el poder.

"No estén agrediendo a Venezuela ¿Cuántos de ustedes, cuántos de sus presidentes han llamado al presidente Nicolás Maduro, para preguntarle cómo ayudar? Es triste de verdad", acotó.

Tras esta intervención, el canciller Roberto Ampuero emplazó a Venezuela afirmando que tras las "elecciones ilegítimas", no se puede guardar silencio. "Hacemos un llamado a aplicar la Carta Democrática Interamericana", sostuvo la autoridad chilena quien remarcó que esta crisis "debe ser resuelta por los propios venezolanos".

En respuesta, Arreaza le dijo a Ampuero que le entregó su contacto telefónico en San José para luego agregar: "Si no me equivoco, señor canciller, la Constitución vigente en Chile es la Constitución de la dictadura".

"Si no me equivoco, señor canciller, los niveles de represión en Chile ingresan los carabineros en las escuelas, en los liceos y reprimen dentro. Son los niveles de la represión de la dictadura", añadió.

Y siguió: "Si no me equivoco, señor canciller, el señor Presidente de su país -señor Piñera- y los partidos que apoyaron al dictador Augusto Pinochet hacen Gobierno con el señor Sebastián Piñera".

Ya visiblemente molesto, Ampuero volvió a tomar la palabra: "Imagínense ustedes cómo trata a los venezolanos, a los que están bajo su poder, que están dentro del país sufriendo el hambre, la penuria y además la represión de Venezuela".

"Este canciller representa a la perfección al régimen dictatorial de Venezuela porque es incapaz de aceptar algún argumento, porque es incapaz de aceptar algún argumento, porque es incapaz de reconocer que el otro puede tener la razón", expresó.

"Es cierto -dijo Ampuero- usted me buscó en San José para entregarme una tarjeta con su teléfono e intenté dialogar con usted, que usted es una pared con la cual no se puede dialogar. Y le voy a decir más, esa tarjeta y ese número telefónico repártasela a su pueblo para que hable con él y no con el canciller de otro país"

"Mi Presidente Sebastián Piñera jamás participó en la dictadura de Augusto Pinochet", puntualizó.