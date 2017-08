Aborto: Chile Vamos criticó supuesto acuerdo para revisión express del TC

La Cámara y el Senado aprobarán, de no mediar algún imprevisto, el proyecto de aborto.

Luego que en la víspera la comisión mixta diera luz verde a los aspectos que había rechazado la Cámara de Diputados del proyecto que despenaliza el aborto en tres causales, este miércoles se espera que la iniciativa finalmente sea despachada tras dos años y medio de tramitación.

El informe de la comisión mixta será sometido a votación en el Senado y en la Cámara de Diputados, donde esta vez se espera la votación favorable de los parlamentarios que la vez anterior se parearon, y en caso de ser aprobado, la iniciativa quedaría lista para su promulgación.

La oposición también anunció que este miércoles realizará una presentación ante el Tribunal Constitucional en contra de la despenalización del aborto y criticó un supuesto compromiso del presidente del TC, Carlos Carmona, de resolver el asunto de manera express, en no más de 10 días, es decir, mientras él sea presidente y tenga el voto dirimente en caso de algún empate, ya que dejará la presidencia del Tribunal a fines de agosto.

"La novedad es que dentro de 10 días, es el compromiso del presidente del TC, podamos tener opinión definitiva de cada uno de los miembros y por lo tanto terminar este proceso de décadas", dijo el diputado del PPD Marco Antonio Núñez sobre el supuesto compromiso.

"El propio Gobierno, a través del Ministerio Secretaría General de la Presidencia nos ha informado los detalles", enfatizó Núñez al respecto.

El senador de la UDI, Hernán Larraín, explicitó su molestia ante este supuesto acuerdo.

"No me parece que hayan acuerdos de esa naturaleza posibles, el TC tiene que someterse a las reglas que lo rigen y en ese sentido habrá que ver cómo se tramita y si el presidente del TC, a quien respeto, ha incurrido en ese acuerdo con el Gobierno me parece que se ha excedido en sus atribuciones y ha dejado de ser un tribunal independiente", aseveró el legislador gremialista.

Gobierno se desmarca de inhabilitación

Por otro lado, el Gobierno tomó distancia de la propuesta del Partido Comunista que analiza pedir la inhabilitación a la ministra del TC Marisol Peña por haber adelantado una opinión contraria al aborto cuando se discutió sobre la píldora del día después en 2008.

La ministra de la Mujer, Claudia Pascual, de militancia PC, se desmarcó de la arremetida de su partido, porque, a su juicio, el Gobierno se está preparando para defender con argumentos la constitucionalidad de la despenalización del aborto.

"Nos hemos preparado para el TC y en ese marco hemos establecido lo que corresponde en términos de cómo defender el proyecto en el TC con las composiciones que tiene actualmente tal cual como está", dijo la secretaria de Estado, quien añadió que "no es parte de nuestra posición como Gobierno" la inhabilitación de algún ministro.