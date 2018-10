Aborto: Senadores UDI y RN recurrieron al TC por reglamento de objeción de conciencia

Trece senadores de la UDI y de RN se adelantaron a los diputados oficialistas e ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para revisar el reglamento de objeción de conciencia de la ley de aborto, que fue publicado el pasado martes en el Diario Oficial, a un año de la promulgación del texto legal.

Dentro del protocolo, que el Gobierno tuvo que modificar tras la decisión de Contraloría, causa controversia el inciso segundo del artículo 13, pues los parlamentarios oficialistas critican que instituciones privadas que reciben fondos del Estado no puedan negarse a realizar abortos.

Los senadores argumentan la objeción de conciencia es un derecho constitucional y que, en el caso de los centros de salud privados, el reglamento vulnera su autonomía.

La senadora y timonel de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, que lidera el requerimiento, aseguró que "no es posible, no es aceptable que el Estado porque tú firmas un contrato, porque te da recursos porque no tienes la plata para poder llevar un proyecto privado adelante, te obligue a hacer cosas con las que tú no estás de acuerdo".

"Darle ese poder al Estado, que se meta en los proyectos privados por el sólo hecho de que te ayuda para poder concretar ese proyecto y que te obliga a hacer cosas con las que tú no estás de acuerdo, es permitirle que asuma una actitud absolutamente totalitaria", argumentó.

La líder gremialista recalcó que "esto no corresponde, que el contralor se excedió".

Ministro Santelices: "Es nuestra obligación cumplir la ley"

En paralelo, diputados de RN y la UDI también evalúan un requerimiento común y los argumentos que estudian van en la misma línea que los de los senadores.

Por su parte, el ministro de Salud, Emilio Santelices, defendió que el procedimiento está garantizado y dijo que el Gobierno sólo cumple con la ley.

"Nosotros, como autoridad, tenemos un mandato que es, en primer lugar, cumplir la ley y, en segundo lugar, ocuparnos de que ésta se aplique adecuadamente. Todo lo que ocurra más allá en un ámbito jurídico, político, no es materia del Ministerio", aseveró.

Santelices insistió: "Es nuestra obligación hacer cumplir y velar por la adecuada implementación de la ley que tenemos hoy vigente y en eso nos vamos a confundir ni nos vamos a distraer y, por eso, transmito esta certeza y tranquilidad a todas las mujeres chilenas".

Evópoli estudia sumarse al requerimiento

Si bien en Chile Vamos no hay una postura transversal, en Evópoli sostuvieron que están pensando el sumarse al requerimiento.

Sin embargo, su único senador, Felipe Kast, no adhiere al documento elaborado por sus pares.

El timonel de Evópoli, Hernán Larraín Matte, indicó que ésta "es una decisión autónoma de los partidos, dado que estamos en una reunión de Chile Vamos, y Evópoli, en particular, está estudiando y evaluando qué hacer en esta materia y próximamente vamos a informar la decisión del partido en esta materia".

